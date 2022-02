Vujačić predsjednica Skupštine Prijestonice

Podgorica, (MINA) – Milena Vujačić iz Stare garde Liberalnog saveza Crne Gore (LSCG), nova je predsjednica Skupštine Prijestonice.

Za Vujačić je glasalo 18 odbornika, prenosi portal Radio-televizije Crne Gore.

Kandidatkinja za predsjednicu cetinjskog parlamenta bila je Dejana Dizdar iz Demokratske partije socijalista a za koju je glasalo 12 odbornika.

Odbornici DPS prije glasanja su napustili sjednicu.

Rok za izbor predsjednika SO Prijestonice ističe danas, a rok za izbor gradonačelnika je trideset dana od dana izbora predsjednika SO.

Na lokalnim izborima u decembru, DPS je osvojio 14, Socijaldemokratska partija (SDP) osam, Građanski pokret URA četiri, Demokratska Crna Gora tri, Stara garda LSCG tri i Socijaldemokrate i Liberalna partija po jedan mandat.

