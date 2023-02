Više od 19 hiljada poginulih u Turskoj i Siriji

Ankara/Damask (MINA) – Broj poginulih u zemljotresima koji su u ponedjeljak pogodili Tursku i Siriju premašio je 19 hiljada, saopštile su lokalne vlasti i spasioci.

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan je naveo da je broj poginulih u toj državi povećan na 16.170.

Na jugu Turske je na snagu stupilo tromjesečno vanredno stanje, nakon glasanja u parlamentu.

Kako prenosi Al Džazira Balkans, u Siriji su, prema najnovijim podacima, poginule 3.162 osobe.

Reporter te televizije javlja da, iako je sve manje nade, spasioci izvlače preživjele ispod ruševina i 80 sati nakon zemljotresa.

Ranije u toku dana iz Ujedinjenih nacija (UN) su kazali da je prvi konvoj humanitarne pomoći UN-a za ljude na sjeverozapadu Sirije prešao granicu južne Turske.

