Vagner napustio Rostov na Donu

Moskva, (MINA) – Šef Vagnera Jevgenij Prigožin izveo je svoje plaćenike iz južnog ruskog grada Rostov na Donu, nakon što je postigao dogovor o okončanju subotnje kratkotrajne oružane pobune.

Na fotografijama se vidi kako se Prigožin smiješi i pruža ruku kako bi pozdravio svoje simpatizere dok napušta grad, dok su njegovi vojnici ulazili u kamione kako bi se vratili u svoje baze, prenosi Alj Jazeera Balkans.

Prema dogovoru postignutom uz posredovanje bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, Prigožin je pristao da okonča pobunu i ode u egzil.

Kremlj je rekao da će kaznene prijave protiv šefa Vagnera biti odbačene, a ni njegove trupe neće biti procesuirane.

Sva ograničenja koja su ranije bila nametnuta na autocestama u Rusiji su ukinuta.

