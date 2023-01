Uloga Skupštine ključna u rješavanju krize

Podgorica, (MINA) – Uloga parlamenta ključna je u rješavanju trenutne institucionalne i političke krize u Crnoj Gori, ocijenio je specijalni izaslanik Njemačke za Zapadni Balkan Manuel Zaracin.

Zarecin se sastao danas sa predsjednicom Skupštine Crne Gore Danijelom Đurović.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Đurović je zahvalila Zaracinu na angažmanu i spremnosti da u kriznom periodu za Crnu Goru razmijeni mišljenja sa relevantnim akterima na političkoj sceni.

Ona je naglasila da se visok nivo i kvalitet sveukupnih međudržavnih odnosa Crne Gore i Njemačke ogleda i u angažmanu Zaracina, i istakla važnost održavanja frekventnog političkog dijaloga sa Berlinom, kroz nastavak realizacije posjeta na visokom i radnom nivou.

“Nakon pristupanja NATO savezu, punopravno članstvo u EU ostaje primarni strateški cilj Crne Gore i opredjeljenje koje nema alternativu”, kazala je Đurović i podsjetila da skoro 80 odsto građana podržava pristupanje velikoj evropskoj porodici naroda.

Đurović je, ističući važnost aktuelnog trenutka za Crnu Goru, koja se nalazi u institucionalnoj krizi, rekla da očekuje da će biti izabrane sve sudije Ustavnog suda, čime bi ta najviša sudska instanca bila u potpunosti funkcionalna.

“Ona je istakla je da je izuzetno važno što se, uprkos ranijim, neuspjelim pokušajima za izbor sudija Ustavnog suda, sada prijavio najveći broj kandidata od samog početka procesa, te informisala sagovornika da je Ustavni odbor započeo sa intervjuisanjem 26 kandidata”, kaže se i saopštenju.

Zaracin je istakao da je uloga parlamenta ključna u procesu rješavanja trenutne institucionalne i političke krize u Crnoj Gori.

“Potencirajući da je izbor sudija Ustavnog suda kao najviše sudske instance u državi osnovni preduslov za rješavanje i drugih spornih pitanja, Zaracin je naglasio da je okončanje ovog procesa naročito značajno zbog važnosti svih prethodnih i budućih izbornih procesa”, navodi se u saopštenju.

Zaracin je rekao da je Njemačka spremna da pomogne Crnoj Gori u prevazilaženju krize.

Prema njegovim riječima, Njemačka je spremna da nastavi da pruža podršku u procesu pristupanja EU, imajući u vidu izazovnu geopolitičku situaciju u svijetu, kao i značaj pridruživanja Crne Gore kao države koja je najviše napredovala u tom procesu.

Sagovornici su se, kako je saopšteno, saglasili da je potrebno nastaviti dobru komunikaciju između crnogorskog i njemačkog parlamenta, kao i raditi na jačanju bilateralne saradnje između dvije prijateljske zemlje u brojnim oblastima od obostranog interesa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS