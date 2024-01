Uhapšen zbog pokušaja ubistva

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija uhapsila je D.I. (29) zbog sumnje da je nožem pokušao da ubije dvije osobe.

Iz Uprave policije je saopšteno da je sinoć, deset minuta nakon ponoći, u ulici Avda Međedovića došlo je do narušavanja javnog red i mira tučom između više osoba.

Navodi se da je D.I. nožem ranio M.Đ. (25) i M.Đ. (30).

“Oštećeni su transportovani u Klinički centar Crne Gore na ukazivanje ljekarske pomoći”, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, D.I. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju.

