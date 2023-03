Udarci zadati kriminalnim grupama potvrda dobre saradnje sa INTERPOL-om i EUROPOL-om

Podgorica, (MINA) – Potvrda dobre saradnje Crne Gore sa EUROPOL-om i INTERPOLO-om su posljednje akcije kojima je država zadala udarce organizovanim kriminalnim grupama, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) saopšteno je da je Adžić, na trećoj Dunavskoj bezbjednosnoj konferenciji u Briselu, rekao da savremeni bezbjednosni izazovi nameću potrebu jedinstvenog pristupa u suočavanju sa sigurnosnim prijetnjama.

Prema njegovim riječima, Crna Gora daje aktivan doprinos kvalitetnom regionalnom i međunarodnom uvezivanju na tom planu.

Adžić je, kako se navodi, rekao da je uvjeren da će taj vid promovisanja vladavine prava i jačanja međunarodne policijske saradnje u okvirima strategije Evropske unije (EU) za Dunavsku regiju pospješiti implementaciju novog akcionog plana u prioritetnoj oblasti bezbjednost i omogućiti bolji odgovor na izazove organizovanog kriminala, neregularnih migracija, krijumčarenja.

Adžić je, u svjetlu jačanja međunarodne policijske saradnje, akcentovao značaj učešća Crne Gore u aktivnostima evropske multidisciplinarne platforme za borbu protiv kriminalnih prijetnji.

On je naveo da država po ugledu na lidere EMPACT-a insistira na većoj obazrivosti organa za sprovođenje zakona u odnosu na neregularne migracije, krijumčarenje i trgovinu ljudima, sa naročitim osvrtom na ukrajinske državljane, i u tom smislu intenzivno razmjenjuje informacije sa ostalim članicama INTERPOL-a i EUROPOL-a i trećim stranama.

“Potvrda naše dobre saradnje su i posljednje akcije kojima smo zadali udarce organizovanim kriminalnim grupama, a u ovoj borbi nema privilegovanih, bez obzira iz kojih struktura dolaze”, poručio je Adžić.

On je rekao da su MUP, i Crna Gora kao država, ponosni što su u regionu prvi pružili blagovremeni odgovor na masovni priliv osoba iz Ukrajine na identičan način kao države članice EU.

Adžić je naveo da je Vlada u cilju nastavka podrške donijela odluku o produžavanju privremene zaštite za osobe iz Ukrajine na još godinu.

“Na taj način nijesmo samo pokazali humanost već se i legitimisali kao država koja baštini evropske vrijednosti, što će svakako pozitivno uticati na naš integracioni proces”, zaključio je Adžić.

