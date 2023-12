U pucnjavi na fakultetu u Pragu 11 poginulih

Prag, (MINA) – U pucnjavi u zgradi Filozofskog fakulteta Karlovog univerziteta u Pragu poginulo je 11 ljudi, uključujući i napadača, objavila je praška hitna medicinska služba.

“Pucnjava na FF UK: 11 mrtvih, uključujući i napadača, devet teško povrijeđenih, pet-šest srednje teško, do deset lakše povriješenih. Brojevi se još uvijek mogu promijeniti”, napisali su iz Praške hitne službe na mreži X, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Policija je objavila da je osoba koja je pucala ubijena, ali nije iznijela podatke o žrtvama ili okolnostima pucnjave.

Oni su na mreži X naveli da su evakuisali cijelu zgradu i da je u toku pirotehnički pregled.

Policija je apelovala na građane da se ne zadržavaju u neposrednoj blizini i ne izlaze iz kuća.

Navodi se da su policajci raspoređeni na Trgu Jana Palacha i okolnom području.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS