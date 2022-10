U Podgorici do devet sati glasalo 6,8 odsto birača

Podgorica, (MINA) – U Podgorici je do devet sati glasalo 6,8 odsto birača, odnosno oko 9,8 hiljada građana, saopštili su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Predstavnik CDT-a Goran Delić, u uživo uključenju na You Tube kanalu CDT-a, rekao je da je 2018. godine u istom periodu glasalo 7,5 odsto građana.

Programska direktorica CDT-a Milica Kovačević rekla je da su njihovi posmatrači na svim biračkim mjestima u Podgorici, a mobilni timovi obilate biračka mjesta u drugim opštinama.

Ona je kazala da u Šavniku još uvijek nije riješen problem sa otvaranjem biračkog mjesta jedan.

“Prema informacijama kojima sad raspolažemo, članovi biračkog odbora daju izjave u Ministarstvu unutrašnjih poslova”, kazala je Kovačević.

Ona je navela da manje nepravilnosti CDT bilježi tokom cijelog jutra.

“Na biračkom mjestu 79a u Podgorici predsjednik biračkog odbora naglas imena i prezimena birača što je suprotno pravilima. Isti propust bilježimo na biračkom mjestu broj dva u Bijelom Polju”, dodala je Kovačević.

Prema njenim riječima, na biračkom mjestu broj 21 u Podgorici član biračkog odbora u dva navrata pomagao je starijoj osobi pri glasanju što je suprotno zakonu.

“Nije počelo glasanje na biračkom mjestu devet u Plužinama, razlog je što na zidu škole bio neprimjeren grafit, zadnja informacija koju imamo da je u toku krečenje”, rekla je Kovačević.

Ona je dodala da je na biračkom mjestu broj 40 u Bijelom Polju birački odbor u nepotpunom sastavu jer je je jedan član otišao na pauzu a niko ga nije zamijenio.

