Situaciju sa Lamelom C riješiti na način najmanje štetan po građane

Podgorica, (MINA) – Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda saopštila je da očekuje da se situacija sa stambenom zgradom u podgoričkom naselju Zabjelo, čije je rušenje počelo jutros, razriješi na način koji će proizvesti najmanje štete po zdravlje i kvalitet života građana.

Iz institucije Zaštitnika su kazali da su jutros dobili poziv stanara da se uključe u rješavanje njihovog problema.

“Do sada nijesmo imali obraćanja, niti podnešenih pritužbi ovim povodom, pa samim tim ne raspolažemo ni činjenicama o ukupnom djelovanju nadležnih organa”, rekli su iz institucije Zaštitnika.

Kako su naveli, predstavnici te institucije su danas posjetili građane koji se nalaze u zgradi u cilju provjere stanja na terenu, prvenstveno u vezi sa očuvanjem njihovog zdravlja i života.

Navodi se da su tom prilikom sa advokaticom Sanjom Radulović razgovarali o nadležnostima Zaštitnika i mogućnostima djelovanja, nakon eventualnog podnošenja pritužbe koju je ona najavila.

Iz institucije Zaštitnika su kazali da se Ombudsman o pravnim aspektima i eventualnoj povredi prava može izjasiti jedino kroz postupak po pritužbi.

“Ali iskreno želimo i očekujemo da se ova situacija razriješi na način koji će proizvesti najmanje štete po zdravlje i kvalitet života građana”, ističe se u saopštenju.

Ukazuje se da se u postupku pred Zaštitnikom ne mogu mijenjati, poništavati ili preinačiti odluke nadležnih organa, već isključivo situacija koja bi vodila eventualnoj povredi ljudskih prava i sloboda.

“U međuvremenu, Zaštitnik će voditi računa o svim okolnostima ovog događaja, uključujući i dobijanje relevantnih informacija koje bi pomogle u sagledavnju situacije, po očekivanom podnošenju pritužbe”, dodaje se u saopštenju.

Iz institucije Zaštitnika su podsjetili da nakon otvaranja postupka po pritužbi, ne mogu komentarisati detalje i preduzete radnje u predmetu, kako ne bi prejudicirali ishod postupanja.

