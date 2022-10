SAD: Bivši bokser iz Crne Gore optužen za šverc 22 tone kokaina

Vašington, Podgorica, (MINA) – Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država (SAD) optužilo je bivšeg boksera teške kategorije iz Crne Gore Gorana Gogića (43) za šverc 22 tone kokaina u vrijednosti od preko milijardu USD, prenosi Rojters.

Gogić je uhapšen u nedjelju uveče dok je pokušavao da se ukrca na let za Cirih sa međunarodnog aerodroma u Majamiju, nakon što je optužen od velike porote u Njujorku.

On je optužen za zavjeru i, po tri tačke, kršenje Zakona o suzbijanju droga u pomorskom saobraćaju.

Za svaku tačku predviđena je obavezna kazna od najmanje deset godina zatvora i moguća doživotna kazna.

Optužbe proizilaze iz zapljene 22 tone kokaina sa tri komercijalna teretna broda iz 2019. godine.

U sudskim dokumentima se navodi da je Gogić nadgledao logistiku, koordinisao sa članovima posade, kolumbijskim krijumčarima i evropskim pristaništima kako bi pribavio korist za sebe i svoje kartele sa Balkana.

Tužilac Breon Pis u Bruklinu nazvao je Gogićevo hapšenje i podizanje optužnice “velikom pobjedom za sprovođenje zakona”.

