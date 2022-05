Rehabilitovana politička volja za deblokadu procesa

Podgorica, (MINA) – Formiranjem nove Vlade rehabilitovana je politička volja za deblokadu i unapređenje dinamike procesa pregovora sa Evropskom unijom (EU), kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Đukanović je danas razgovarao sa specijalnim predstavnikom EU za Zapadni Balkan, Miroslavom Lajčakom.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je zahvalio Lajčaku na kontinuiranoj pažnji za Crnu Goru i region, što je, kako je dodao, uvijek važno, posebno u ovom vremenu.

“Na toj liniji ukazao je na nove podsticaje i mogućnosti da još realnije sagledamo potrebe intenzivnije integracije Zapadnog Balkana, koja je značajna za naše zemlje, ali i evropsku stabilnost i dalji prosperitet Evrope”, kaže se u saopštenju.

Đukanović je upoznao Lajčaka sa intenzivnom komunikacijom unutar zemlje i regiona u cilju neophodnosti da Crna Gora odradi svoj dio posla i obezbijedi argumente evropskim partnerima u pravcu dinamiziranja proširenja.

Prema riječima Đukanovića, novi pogled na Zapadni Balkan nakon ukrajinske krize ne treba zloupotrebljavati, već istrajati na principima i pravilima koje je EU davno definisala.

On je rekao da dinamikom usvajanja standarda i reformi treba dobiti podršku Brisela, koji treba da razumije da je Zapadni Balkan u EU geostrateška investicija u stabilnost Evrope.

“Đukanović je kazao da je formiranjem nove Vlade rehabilitovana politička volja za deblokadu i unapređenje dinamike procesa na bazi koje, ukoliko postoje kapaciteti, može se doći do rješenja zajedničkim radom i u kontinuitetu”, navodi se u saopštenju.

U odnosu na prilike u region, Đukanović je konstatovao zastoj i zamagljen pogled na evropsku budućnost uzrokovan retrogradnim idejama kao posljedice hibridnog djelovanja u dužem trajanju.

Prema riječima Đukanovića, te ideje moraju se liječiti i nakon završetka rata u Ukrajini.

Lajčak je rekao da nakon Ukrajine proces proširenja postao političko pitanje na agendi EU.

“Kao lider u pomoći Ukrajini, EU prepoznaje novi momentum za proširenje i iskazuje dobru volju da se napravi pomak u tom procesu”, kazao je Lajčak.

On je poručio da Crna Gora sa sadašnjom Vladom može da bude primjer i pokaže kroz konkretne korake i rezultate da je proces proširenja živ i da je kredibilan.

“Sve je u vašim rukama i ne vidim nikakve prepreke”, kazao je Lajčak.

Uz saglasnost o potrebi da se iskoristi šansa za doglednu evropsku perspektivu Crne Gore i Zapadnog Balkana, sagovornici su, kako se dodaje, razmijenili mišljenja i stanju otvorenih pitanja u regionu i potrebi konstruktivnog pristupa i iznalaženja rješenja kroz dijalog.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS