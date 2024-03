Rakčević: Odbornici posebnog kluba će sjutra doći na sjednicu

Podgorica, (MINA) – Odbornici posebnog kluba doći će sjutra na sjednicu Skupštine Glavnog grada, kazao je zamjenik gradonačelnice Podgorice Luka Rakčević.

Sjedinca Skupštine Glavnog grada trebalo je da bude nastavljena u ponedjeljak, ali je na zahtjev odbornika koji su napustili Pokret Evropa sad (PES) odgođena za srijedu.

“Odbornici posebnog kluba će se sjutra pojaviti na sjednici Skupštine Glavnog grada kada je i ultimativni rok za održavanje sjednice, kako bismo debolikirali Skupštinu i usvojili važne odluke i kako bi se politička kriza ublažila i riješila”, rekao je Rakčević u emisiji Reflektor na Televiziji Vijesti.

Tu informaciju potvrdio je i Balša Špadijer koji je dio novoformiranog odborničkog kluba i sekretar za finansije Glavnog grada, prenosi portal Vijesti.

Špadijer je kazao da je napustio PES jer su neke odluke donošene netransparentno na elektronskim sjednicama, nije bilo dodatnih konsulatacija i zbog drugih okolnosti.

“Kulminacija je bila što smo iz novina saznali da smo i raspušteni što nijesmo mogli da prihvatimo i negdje smo bili stava i mišljenja da više ne pripadamo tom sistemu vrijednosti, toj političkoj organizaciji i zato smo napustili Pokret Evropa sad”, rekao je Špadijer.

Odbornik PES-a u Skupštini Glavnog grada Vasilije Čarapić rekao je da su se u u toj partiji definitivno desili procesi ostavkom Jakova Milatovića i ostalih članova partije.

“Smatram da je ključna determinanta ostavke odbornika kopča sa Jakovom Milatovićem i u tome nema ništa loše. Svako razmišlja na određeni način i oni su vjerovatno više razmišljali kao Milatović”, rekao je Čarapić.

On je dodao je da bi nepoštovanje koalicinog sporazuma u Glavnom gradu za njega predstavljao model ponašanja koji odgovara opozicionom djelovanju.

