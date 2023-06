Policijska tortura nekažnjena, uslovi u zatvorima loši

Podgorica, (MINA) – Crnogorske vlasti treba da preduzmu ozbiljne mjere kako bi se riješilo kontinuirano policijsko zlostavljanje i poboljšali loši uslovi u kojima borave pritvorenici, poručio je Komitet Savjeta Evrope (SE) za prevenciju torture i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT).

Komitet je danas objavio izvještaj o ad hoc posjeti njegove delegacije Crnoj Gori od 7. do 13. juna prošle godine, u kome se navodi da su dobili značajan broj navoda o ozbiljnom fizičkom maltretiranju pritvorenika od policijskih službenika.

To, kako su istakli iz Komiteta, uključuje optužbe protiv službenika Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, specijalnih jedinica, kriminalističke policije i inspektora iz raznih policijskih stanica u nekoliko djelova države.

“Optužbe su se odnosile na šamare, udarce i udarce nogama u glavu, stomak, grudi i ruke i udarce po tabanima, hvatanje i stiskanje genitalija osumnjičenih, elektro-šokove ogrlicom za pse uz izazivanje osjećaja gušenja kroz stavljanje plastične kese preko glave osumnjičenog, prijetnje pištoljem, silovanjem i skidanje osumnjičenih, vezivanje za stolicu i polivanje hladnom vodom”, piše u izvještaju.

Dodaje se da je delegacija takođe čula za prijetnje upućene djeci ili drugim članovima porodice osumnjičenog da bi se izvršio pritisak na njih da daju priznanje ili da saopšte određene informacije.

Prema mišljenju Komiteta, ove navodne radnje mogu predstavljati mučenje.

Iz Komiteta su rekli da se većina navodnih mučenja i maltretiranja dogodila tokom predistražne faze krivičnog postupka, očigledno u svrhu izvlačenja informacija ili priznanja.

“U mnogim (ali nikako u svim) slučajevima, ovi navodi su se odnosili na osobe koje su bile pozvane u prostorije policije da daju početnu izjavu ili informaciju, ali koje još nijesu formalno označene kao osumnjičene. Pozvani su na “informativni razgovor” sa policijom”, naveli su iz Komiteta SE I poručili da zaštitne mjere za takve razgovore moraju biti ojačane.

Komitet je u izvještaju dao niz preporuka za rješavanje tog fenomena, uključujući pozivanje ministra unutrašnjih poslova, direktora policije i regionalnih policijskih direktora da aktivno promovišu promjenu prakse u agencijama za sprovođenje zakona.

Policijske službenike, smatraju u Komitetu, treba podsticati da prijave sve slučajeve nasilja od strane kolega putem jasnih linija za prijavu posebnom organu izvan dotične policijske jedinice.

“Takođe, trebalo bi uspostaviti snažan pravni okvir za zaštitu pojedinaca koji otkrivaju informacije o zlostavljanju i drugim zloupotrebama”, dodaje se izvještaju.

Ističe se da je od suštinskog značaja da se preduzmu efikasne istrage o navodima o zlostavljanju kako bi se pokazalo da će krivična djela policije biti kažnjena.

Komitet je, kako se navodi, utvrdio da su pritvorenici u Istražnom zatvoru Spuž i istražnom odjeljenju zatvora Bijelo Polje duže vrijeme bili u lošim uslovima i bez bilo kakvog svrsishodnog režima.

“Situacija je pogoršana činjenicom da su pritvorenici zatvoreni u svojim ćelijama po 23 sata dnevno mjesecima, pa čak i godinama, uzastopno, uz brojna ograničenja nametnuta od suda tokom perioda prije suđenja”, piše u izvještaju.

Kumulativni efekti ove situacije za pritvorenike, posebno u Istražnom zatvoru u Spužu, zajedno sa smanjenom učestalošću kontakta sa spoljnim svijetom mogu, prema mišljenju CPT-a, da dovedu do nehumanog i ponižavajućeg postupanja.

“Crnogorske vlasti treba da osmisle i sprovedu sveobuhvatan režim vanćelijskih aktivnosti za pritvorenike, između ostalih mjera za popravljanje situacije”, piše u izvještaju Komiteta.

CPT je pozvao crnogorske vlasti da osiguraju da se svi policajci na dužnosti mogu identifikovati.

“Komitet takođe podvlači da je u mnogim zemljama upotreba kamera koje se nose na tijelu posebno efikasno sredstvo za sprečavanje zlostavljanja, kao i za zaštitu policije od lažnih optužbi”, piše u izvještaju.

CPT je preporučio da crnogorske vlasti razmotre uvođenje tih kamera za policijske službenike koji privode osumnjičene, i u početnim fazama hapšenja, kao i za službenike u direktnom kontaktu sa osumnjičenima, odnosno građanima.

“Preporučuje se da svi djelovi policijskih stanica budu pokriveni audio ili video nadzorom i da se snimci čuvaju najmanje 60 dana, a idealno i duže, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom o čuvanju snimaka video nadzora javnih mjesta”, dodaje se u izvještaju.

