Picula: Institucije ne smiju usporavati proces proširenja

Podgorica, (MINA) – Institucije u Crnoj Gori ne smiju usporavati proces proširenja jer podrška građana pristupanju Evropskoj uniji (EU) ne jenjava, rekao je izvjestilac Evropskog parlamenta za strategiju proširenja Tonino Picula.

On je, na konferenciji “Decenija crnogorskih pregovora sa EU – kako izaći iz kružnog toka”, koju organizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO), kazao da članstvo u Uniji pomaže i ekonomsku transformaciju.

Picula je rekao da je proteklih godina zapaženo usporavanje u procesu i da je Crna Gora i dalje predvodnik iako u zadnje četiri godine nije zatvorila nijedno poglavlje.

“U kontekstu ruske invazije na Ukrajinu potreba za jačanje EU bloka itekako dolazi u prvi plan”, naveo je on.

Picula je kazao da su potrebni kontiuitet, dosljednost i vidljivi učinci.

On je rekao da danas perspektiva Crne Gore izgleda bolje zahvaljujući manjinskoj vladi, koja je na funkcije imenovala ljude koji poznaju procese.

Predsjenica Skupštine Danijela Đurović je kazala da Crna Gora ne smije propustiti posljednju šansu da postane naredna članica EU.

“Ukoliko je ne iskoristimo ući ćemo u konvoj. U konvoju ritam se određuje prema onom koji je najsporiji”, rekla je Đurović.

Prema njenim riječima, parlament je od početka imao važnu ulogu i aktivnim pristupom pokazivao veliku posvećenost pristupanja EU.

Ona je rekla da je za parlament važna saradnja sa Državnom revizorskom institucijom i da je ta saradnja omogućila da parlament svoju kontrolnu ulogu dodatno osnaži.

Đurović je navela da je loša poruka to što od 2017. godine Crna Gora nije zatvorila nijedno poglavlje.

“Možda je fokus bio na otvaranju nego zatvaranju. Postavlja se pitanje jesmo li više radili na kvantitetu nego na kvalitetu”, rekla je Đurović i dodala da se sada mora raditi na kvalitetu.

Đurović je kazala da crnogorsko društvo sazrijeva što je pokazalo i posljednjem promjenama u Tužilačkom savjetu i izboru vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca i specijalnog državnog tužioca.

“Postoji veća posvećenost u hvatanju u koštac sa problemima i nekim problemima koji su naslijeđeni, što je prepoznato i u Izvještaju Evropske komisije (EK)”, dodala je ona.

Prema riječima Đurović, kada bude stvoren ambijent da je svako podložan ispitivanju, onda će se povratiti povjerenje građana u sistem.

Đurović je kazala da zabilježeni značajni rezultati u oblasti borbe protiv kriminala i korupcije, šverca cigareta, zapaljene droga, navodeći da je to prepoznala i EK.

Ona je kazala da su veliki zadaci pred parlamentom.

“Nadam se da ćemo imati dovoljno zrelosti da ispuročimo na određene rezultate, kao što je kompletiranje Sudskog savjeta. Nedopustivo je da ne sprovedemo postupak novih sudija Ustavnog suda”, kazala je ona.

Đurović je poručila da niko ne smije dovesti u pitanje održavanje lokalnih izbora 23. oktobra.

“Moramo dati dodatni doprinos da se ne dovede u pitanje održavanje tih izbora, odnosno da se ne dovede u pitanje funkcionisanje sistema”, navela je Đurović.

Poslanica Evropskog parlamenta i članica Spoljno-političkog odbora Viola fon Kramon pohvalila je Crnu Goru jer je izabrala premijera iz manjinske zajednice.

Ona je kazala da mora dosta toga da se uradi, pogotovo u oblasti vladavini prava. Fon Kramon je akcentovala istrage i krivično gonjenje ljudi bliskih Demokratskoj partiji socijalista.

“Mjesto Crne Gore je u EU. Crna Gora zaslužuje završna mjerila u pristupnim pregovorima”, poručila je fon Kramon.

Ambasadorka EU Oana Kristina Popa kazala je da Crna Gora mora da iskoristi ovu priliku za učlanjenje.

Prema njenim riječima, neophodna je snažan napredak u poglavljima 23 i 24.

Popa je navela da građani žele evropsku budućnost bez obzira na političku orijentaciju.

“Podržavamo vas da ostvarite napredak”, kazala je Popa.

Izvršna direktorica CGO Daliborka Uljarević kazala je da su prvu dekadu pregovora obilježile brojne afere, neefikasna borba protiv korupcije i kriminala, napadi na novinare.

Ona je, govoreći o uspjesima, navela članstvo Crne Gore u NATO.

Uljarević je kazala da su se vlade trudile da napredak vežu za rokove i štrikove, a ne zasluge.

“Iako postoji visok stepen podrške građana, EU i dijela članica, naši donosioci odluka najveći su kočničari procesa. Od nerazumijevanja procesa, preko računanja partikularnih interesa, do možda jače posvećenosti drugim državama”, rekla je Uljarević.

Uljarević je kazala da se svaka vlada ponaša kao da proces integracija počinje od nje.

Ona je rekla da je važno naglasiti da se neka pitanja ne smiju pojednostavljivati do mjere banalnosti.

“Tu mislim na Otvoreni Balkan koji ne smije biti zamjena za Berlinski proces”, rekla je Uljarević.

