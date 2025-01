PES pozdravlja uvođenje femicida u krivični zakonik

Podgorica, (MINA) – Asocijacija žena Pokreta Evropa sad! (PES) pozdravila je uvođenje krivičnog djela femicid u krivični zakonik Crne Gore, čije su izmjene i dopune od na javnoj raspravi.

Nacrtom izmjena i dopuna zakonika predviđeno je da se kaznom zatvora u trajanju od najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora kazni osoba ubije ženu iz pobuda zasnovanih na rodnoj pripadnosti.

Predsjednice Asocijacije žena PES-a Jovane Dragović, rekla je da ta stranka podržava odluku ministra pravde Bojana Božovića koji je obećanje sproveo u djelo i kojim je konačno prepoznata neophodnost uvođenja krivičnog djela femicid u zakonodavstvo, te potrebu za pooštravanjem kaznene politike,

“A sve u cilju prevencije i odvraćanja počinilaca ovih krivičnih djela i veču zaštitu života i tijela žene, njenog psiho-fizičkog zdravlja i prava na sigurnost”, kazala je Dragović.

Iz PES-a su apelovali na javnost i na poslanike i poslanice u parlamentu da odgovorno pristupe usvajanju navedenih značajnih izmjena i dopuna Krivičnog zakonika u Skupštini Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS