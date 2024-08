Osumnjičenom za ubistvo bivše supruge zadržavanje do 72 sata

Podgorica, (MINA) – Više državno tužilaštvo (VDT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata Miljanu Bošković (37), osumnjičenom za ubistvo bivše supruge.

Rukovoditeljka podgoričkog VDT-a Lepa Medenica rekla je Vijestima da je Bošković iznio odbranu u prisustvu izabranog branioca.

Ona je dodala da će u roku od 72 sata biti donijeta naredba o sprovođenju istrage i Višem sudu predat predlog za određivanje pritvora.

Bošković je u srijedu, u podgoričkom naselju Masline, nakon verbalne svađe, nožem ubio bivšu suprugu B.P. (33).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS