Osmani: Važno da je ovaj dan okupio lidere regiona

Podgorica, (MINA) – Kosovo je zainteresovano da nastavi odličnu saradnju sa Crnom Gorom, posebno kada se radi o evropskim integracijama, kazala je kosovska predsjednica Vjosa Osmani.

Ona je novinarima u Podgorici, nakon inauguracije predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, kazala da je važno da je ovaj dan okupio lidere regiona.

„Želim da čestitam predsjedniku Crne Gore. Kosovo je izuzetno zainteresovano da nastavi već odličnu saradnju sa Crnom Gorom, posebno kada se radi o EU integracijama“, rekla je Osmani, prenosi Pobjeda.

Osmani je poručila da će sarađivati i sa svakom drugom državom u regionu koja hoće mir, stabilnost i evroatlantske integracije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS