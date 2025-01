Primirje u Gazi

Gaza, (MINA) – Prekid vatre između Izraela i Hamasa u Gazi počeo je danas, nakon 470 dana rata.

Do primirja je došlo nakon što je Hamas objavio imena tri taoca koje planira da oslobodi tokom dana, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Početak primirja odgođen je za gotovo tri sata, jer je trebalo da počne u osam sati i 30 minuta po lokalnom, a u sedam sati i 30 minuta po srednjeevropskom vremenu.

Izrael je ranije rekao da će se nastaviti vojno djelovanje sve dok se ne dostave imena taoca.

Hamas je saopštio da će tokom dana osloboditi Doron Steinbreher, 31-godišnju veterinarku koju su zarobili 7. oktobra 2023. godine u kibucu Kfar Aza, Emily Damari, 28-godišnju britansko-izraelsku državljanku zarobljenu u istom kibucu, kao i Romi Gonen, 24-godišnjakinju koja je zarobljena na festivalu Supernova.

Na izraelskom službenom nalogu na mreži X objavljena je slika sa imenima prva 33 taoca za koje se očekuje da će biti oslobođeni.

Daniel Hagari, glasnogovornik izraelske vojske, saopćio je ranije u nedjelju ujutro da prekid vatre u Gazi neće započeti “sve dok Hamas ne ispuni svoje obveze”, prenio je Rojters.

U jutarnjim izraelskim vojnim napadima danas je ubijeno najmanje osam Palestinaca širom Pojasa Gaze, saopštila je palestinska civilna hitna služba.

