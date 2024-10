Od danas zabrana upotrebe plastičnih kesa

Podgorica, (MINA) – Plastične kese i plastika za jednokratnu upotrebu od danas su zabranjeni u Crnoj Gori, shodno Zakonu o upravljanju otpadom.

Za nepoštovanje ove zakonske odredbe predviđene su kazne od hiljadu od 40 hiljada EUR.

Zakon o upravljanju otpadom stupio je na snagu 20. aprila, a primjena njegovih pojedinih odredbi, među kojima i onih koje se odnose na plastične kese i plastiku za jednokratnu upotrebu, predviđena je nakon šest mjeseci od stupanja na snagu.

Prema zakonu, zabranjena je upotreba laganih plastičnih kesa za nošenje, debljine zida od 15 do 50 mikrona, na prodajnom mjestu robe ili proizvoda.

Za kese debljine zida više od 50 mikrona plaća se naknada od 0,03 EUR.

Pored plastičnih kesa, biće zabranjene plastične slamčice, ali i plastični pribor za jelo i određene kutije za pakovanje hrane.Zakon predviđa i posebne naknade za odlaganje miješanog komunalnog otpada, jer je cilj da se smanji odlaganje otpada na deponijama.

Iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera su ranije kazali da je cilj donošenja Zakona stvaranje čistije i ekološki održive Crne Gore.

Kako su naveli iz tog resora, Zakon u skladu sa najvišim evropskim standardima, i donosi moderan, efikasan i održiv okvir za upravljanje otpadom.

