Obesmišljena uloga AZLP

Podgorica, (MINA) – Agencija za zaštitu ličnih podataka (AZLP), nepostupanjem po upućenim inicijativama, obesmislila je svoju institucionalnu ulogu, ocijenili su iz nevladine organizacije (NVO) Centar za gađansko obrazovnje (CGO).

Iz te NVO su rekli da je više od dva mjeseca prošlo od kada su AZLP upućene inicijative kojima je traženo utvrđivanje zakonitosti prikupljanja potpisa podrške za sedam predsjedničkih kandidata.

“I pored niza naknadnih urgencija, CGO još uvijek nije primio bilo kakav odgovor od AZLP”, navodi se u objavi CGO-a na Tviteru /Twitter/.

Oni su dodali da je do isteka roka za predaju izbornih lista i pratećih potpisa podrške za parlamentarne izbore ostalo manje od 20 dana, dok javnost još uvijek ne zna ni da li su potpisi za prethodno održane izbore prikupljani na zakonit način.

“Ignorisanjem javnih sumnji u postojanje masovne zloupotrebe ličnih podataka građana, kao i nepostupanjem po upućenim inicijativama, AZLP je obesmislio svoju institucionalnu ulogu, a time ohrabrio i političke aktere da djeluju nezakonito i bez ikakvih posljedica”, smatraju u CGO-u.

