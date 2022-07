Napredak ne zavisi samo od imenovanja u pravosuđu

Podgorica, (MINA) – Za ubrzavanje tempa u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU), Crna Gora treba da ispuni privremena mjerila za vladavinu prava prema poglavljima 23 i 24, rekao je visoki predstavnik EU za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku, Žozep Borelj.

On je, u intervjuu Vijestima, kazao da to uključuje neophodna imenovanja u pravosuđu, ali nije ograničeno samo na njih.

Borelj je, odgovarajući na pitanje da li Crna Gora može da se nada dobijanju završnih mjerila za 23 i 24 i zatvaranju spremnih poglavlja, ako do kraja ljeta izabere sudije Ustavnog suda, članove Sudskog savjeta i vrhovnog državnog tužioca, kazao da ubrzavanje tempa, ne zavisi samo do toga.

“Za prelazak u naredne faze pristupnog procesa i ubrzavanje tempa, Crna Gora treba da ispuni privremena mjerila za vladavinu prava prema poglavljima 23 i 24. Ovo uključuje neophodna imenovanja u pravosuđu, ali nije ograničeno samo na njih”, rekao je Borelj.

Prema njegovim rijačima, ono što je potrebno učiniti je transparentno, dobro poznato i moguće pod uslovom da nova vlada uhvati zamah i u potpunosti se fokusira na popunjavanje kritičnih praznina, i da politički spektar radi zajedno, u konsenzusu, kako bi se krenulo naprijed na putu prema EU.

Borelj je rekao da je Crna Gora, sa svim otvorenim pregovaračkim poglavljima i tri privremeno zatvorena, od zemalja kandidatkinja, najviše napredovala u tom procesu.

Upitan da li je saglasan sa premijerom Grčke koji je nedavno rekao da zemlje Zapadnog Balkana mogu očekivati ulazak u EU tek 2033, Borelj je rekao da čvrsto vjerujem da je pristupanje Zapadnog Balkana EU u “našem zajedničkom interesu i da će geopolitički osnažiti i EU i region”.

Prema riječima Borelja, pristupanje EU je proces zasnovan na zaslugama i svaka zemlja kandidatkinja treba da ispuni standarde i pravila koja podržavaju osnovne vrijednosti EU i jednako se primjenjuju na sve zemlje članice.

“Uslovi su jasni i na kandidatima je da ih ispune. Zato je teško postaviti bilo kakav precizan vremenski okvir, pošto je proces u velikoj mjeri u rukama naših partnera”, naveo je on.

Borelj je, komentarišući to što je prijem na kraju politička odluka koju donose države članice, a neke članice se protive širenju EU, kako je uopšte moguće proširenje bez reforme EU, kazao da je Evropski savjet u više navrata potvrdio svoju nedvosmislenu posvećenost evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, uključujući Crnu Goru.

On je poručio da je budućnost regiona u EU.

“Ruska agresija na Ukrajinu je poziv na buđenje kada je riječ o potrebi da se ubrza proces pridruživanja Zapadnog Balkana. Nemamo vremena za gubljenje”, rekao je on.

Odgovarajući na pitanje kako EU gleda na Otvoreni Balkan i odbijanje Kosova da se priključi, Borelj je kazao da posvećenost lidera regionalnoj saradnji je suštinski element evropske perspektive Zapadnog Balkana i sastavni dio procesa stabilizacije i pridruživanja.

“U potpunosti razumijem želju da se krene naprijed. U isto vrijeme, proces koji uključuje čitav region Zapadnog Balkana je od suštinskog značaja”, naveo je Borelj.

U tom kontekstu, kako je dodao, važno je da region napreduje u uspostavljanju zajedničkog regionalnog tržišta, što je politička obaveza koju je preuzelo šest lidera regiona na samitu u Sofiji.

“Kroz Ekonomsko-investicioni plan, u region donosimo značajne investicione mogućnosti. Sada je na regionu da ih dobro iskoristi tako što će ostvariti svoj puni ekonomski potencijal i uspostaviti zajedničko regionalno tržište zasnovano na pravilima EU”, kazao je Borelj.

Govoreći o ratu u Ukrajini, Borelj je ponovio stav da “Rusija mora smjesta i bezuslovno da prekine svoju vojnu agresiju i da povuče sve svoje snage i vojnu opremu s ukrajinske teritorije unutar njenih međunarodno priznatih granica”.

