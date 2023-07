Nakon protesta uhapšeno skoro 500 ljudi, jedna osoba poginula

Pariz, (MINA) – Skoro 500 ljudi uhapšeno je nakon protesta koji su, u noći između petka i subote, održani u više gradova u Francuskoj.

U četvrtoj noći nereda, koji su izbili nakon što je policajac ubio tinejdžera Nahela M (17), poginula je jedna osoba.

Kako prenosi N1, ministar unutarnjih poslova Francuske Žerald Darmanin rekao je da je policija uhapsila 471 osobu širom Francuske, ali da je četvrta noć nasilja bila “mnogo manjeg intenziteta” i da je situacija u pariškoj regiji mirnija.

“Stvari su ostale napete u Marselju i Lionu”, naveo je Darmanin.

Policija je saopštila da su demonstranti opljačkali prodavnicu oružja u središtu Marselja, i odnijeli lovačke puške, ali ne i municiju.

U luci u tom gradu je u petak uveče došlo do eksplozije.

Lokalne vlasti su saopštile da je u predgrađu sjevernog francuskog grada Ruana jedan mladić preminuo, nakon što je pao s krova supermarketa.

Talas nasilja proširio se u nekoliko gradova uprkos tome što je francuska policija u petak rasporedila 45 hiljada policajaca, specijalnih jedinica, oklopnih vozila i helikoptera širom države.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS