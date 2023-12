Najmanje 126 poginulih u zemljotresu u Kini

Peking, (MINA) – Najmanje 126 ljudi poginulo je u snažnom zemljotresu koji je pogodio sjeverozapadnu Kinu, javili su državni mediji.

Američki Geološki institut objavio je da je magnituda zemljotresa 5,9 stepeni, dok je kineska uprava za potrese navela da je jačina zemljotresa bila 6,2 stepena Rihterove skale.

Spasilačke ekipe pokušavaju da dođu do preživjelih na temperaturama ispod nule, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Potres, koji je pogodio okrug Jišišan u pokrajini Gansu kasno u ponedjeljak, oštetio je kuće i puteve.

Vlasti u pokrajini Gansu navele su da je, prema posljednjim podacima, u toj pokrajini poginulo 113 ljudi i da je oštećeno više od 4,7 hiljada kuća.

Oni su dodali da je 530 ljudi povrijeđeno, od čega je 16 u kritičnom stanju, a 76 ozbiljno povrijeđeno.

Kineska državna televizija je navela da je u pokrajini Kingai poginulo 13 ljudi.

Kineski predsjednik Si Đinping pozvao je vlasti da ulože sve napore u potrazi za preživjelima i liječenju povrijeđenih, ističući da se katastrofa dogodila na velikoj nadmorskoj visini, gdje je trenutno vrlo hladno vrijeme.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS