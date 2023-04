Na Skadarskom jezeru ove godine 70 odsto manje nelegalnih aktivnosti

Podgorica, (MINA) – U Nacionalnom parku (NP) Skadarsko jezero u ovoj godini je 70 odsto manje nelegalnih aktivnosti u odnosu na isti period prošle godine, rekao je direktor Nacionalnih parkova Crne Gore (NPCG) Vladimir Martinović.

On je kazao da su aktivnosti, koje su počete u okviru kampanje “Stop krivolovu”, imale uticaj na krivolovce.

Martinović smatra da su krivolovci ove godine obeshrabreni da rade djela protiv priode, zbog intenzivnih kontrola i odlučnosti nadležnih organa, ali i podrške Agencije za zaštitu životne sredine i nevladinog sektora.

“Prema podacima NP Skadarsko jezero, od 15. marta privremeno je oduzeto je 86 mreža, 41 pari, jedna vazdušna puška, dva vanbrodska motora, tri plovila, pet lampi, 13 akumulatora, dva alata, devet pretvarača, jedan osti, dva rezervorara, četiri saka, jedan reflektor”, rekao je Martinović agenciji MINA.

On je podsjetio da je nedavno organizovana jedna od najvećih zaplijena nezakonitih sredstava koja se koriste za izlov ribe.

Martinović je istakao da se razmatra uklanjanje nelegalno postavljenih splavova i objekata, koji se najčešće koriste za obavljanje krivolova, dodajući da će vlasnicima tih objekata biti dat razuman rok za uklanjanje objekata sa državne imovine.

On je ocijenio da su već vidljivi rezultati napora njihovih zaposlenih da spriječe krivolov kako bi se očuvalo bogatstvo Nacionalnog parka Skadarsko jezero.

“I još jedan su pokazatelj spremnosti preduzeća da se stane na kraj nezakonitim aktivnostima u tom zaštićenom području, što govori o činjenici da je u ovoj godini 70 odsto manje nelegalnih aktivnosti na Skadarskom jezeru u odnosu na prošlu godinu”, dodao je Martinović.

On je poručio da će NP dati svoj maksimum kako bi zaštitili najvrijednije resurse Crne Gore.

“Svi oni koji budu odlučni da nastave sa nelegalnim aktivnostima naići će na našu odlučnost da ih procesuiramo i protiv njih će biti pokrenuti krivični postupci”, kazao je Martinović.

On je saopštio da je u ovom periodu prošle godine bilo podnijeto 14 prijava protiv 14 osoba Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Inspekciji za slatkovodno ribarstvo, dok su Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) podnesene četiri prijave protiv pet osoba.

“U periodu od 15. marta do 19. aprila ODT-u podnesene su dvije prijave protiv dvije osobe, i dvije prijave protiv NN osoba”, kazao je Martinović.

On je rekao da je krivolov u NP Skadarsko jezero višedecenijski problem, dodajući da je borba za očuvanje jezera proces koji će trajati i u koji moraju biti uključene sve instance – od Službi zaštite NPCG-a, preko službi preduzeća NPCG, zatim policije, inspekcijskih organa, tužilaštva i sudova.

“Kada govorimo o nezakonitom izlovu ribe možemo reći da je riječ o organizovanom djelovanju koje je dobro osmišljeno i planirano, a sa ciljem sticanja materijalne koristi na uštrb biodiverziteta nacionalnog parka”, izjavio je Martinović.

On je kazao je, od momenta preuzimanja dužnosti direktora NPCG-a, isticao odlučnost da se svim nezakonitim radnjama u zaštićenim područjima stane na kraj.

“Znam da taj zadatak neće biti nimalo lak, ali saradnjom svih državnih organa mislim da možemo učiniti mnogo kako bi naša država zaista nosila epitet “ekološke””, ocijenio je Martinović.

On je istakao da se blaga kaznena politika u narednom periodu mora pooštriti kako bi se pokazala nulta tolerancija prema eko kriminalu.

“Kampanja “Stop krivolovu” koju smo pokrenuli u martu pokazala je u kom pravcu treba dalje ići, jačati saradnju i uticati na promjene kako bi djela protiv prirode bila sankcionisana, a nadamo se i iskorijenjena”, poručio je Martinović.

Kako je Martinović saopštio, kampanja “Stop krivolovu” pokazala je da su građani itekako zainteresovani za aktivnosti NPCG-a, kao i da su svjesni onoga što se dešava u njihovom komšiluku i da neće zažmuriti na nepravilnosti i nezakonitosti.

Prema njegovim riječima, kol centar /call centar/ NPCG-a često zovu građani kako bi dobili najrazličitije informacije u vezi sa parkovima, ali i da prijave nezakonitosti i nepravilnosti koje uoče.

“Kada su u pitanju prijave – na nedjeljnom nivou uglavnom bude oko pet poziva koji se najčešće odnose na nezakoniti lov i odlaganje otpada”, saopštio je Martinović.

On je rekao da ih podrška građana dodatno obavezuje na još odlučnije i snažnije aktivnosti koje se tiču zaštite najvrijednijih područja Crne Gore.

Martinović je rekao da su posebno fokusirani na podizanje svijesti o važnosti očuvanja nacionalnih parkova, a samim tim i edukaciji.

“Tu posebno mislimo na najmlađe kako bi od naranijih dana sticali znanja o značaju zaštićenih područja i njihovom očuvanju, jer smatramo da ukoliko djeci od najranijeg uzrasta ukažemo na štetne efekte krivolova u budućnosti ćemo imati dobre saradnike u toj borbi”, zaključio je Martinović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS