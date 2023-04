Milatović: EU da pokaže da je proces proširenja živ

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) treba da pokaže da je proces proširenja živ, poručio je novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Milatović je, na konferenciji “Crna Gora poslije predsjedničkih izbora”, koju su organizovali Beogradski centar za za bezbjedonosnu politiku i Institut alternativa (IA), kazao da je crnogorsko društvo često karakterisano kao društvo zarobljenih institucija.

On je rekao da će mu kao kao predsjedniku, prvi izazov biti zarobljene institucije koje su bile srasle sa vladajućom partijom.

“Velika odgovornost na mlađoj generaciji političara da uz odgovornost i inkluzivnost stavi institucije na noge, institucionalno sazrijevanje je drugi neophodno korak”, kazao je Milatović.

Prema njegovim riječima, to će biti urađeno nakon parlamentarnih izbora, kada zemlja dobije stabilniju vladu.

“Znate da je za reforme u pravosuđu potrebna kvalifikovana većina i dobra povezanost vlade i parlamenta, to je način na koji treba doći do institucionalnog sazrijavanja”, kazao je Milatović.

On je rekao da je drugi izazov oblast vladavine prava.

“Nije normalno da imate ljude koji su u sistemu, koji su zaduženi da se bore protiv kriminala i korupcije, sada procesuirani”, kazao je Milatović.

On je poručio i da je nastavak ekonomskih reformi u cilju unapređenja standarda građana ključna stvar.

Milatović je kazao da mora da postoji snažna politička volja da bi jedna država išla naprijed.

“Nakon promjene režima ima ovdje volje, istina da nije bilo dovoljno kapaciteta. Mislim da je i spoljnopolitički trenutak takav da EU treba pokaže da je proširenje živo”, rekao je Milatović.

Prema njegovim riječima, ako Crna Gora ubrza reforme i EU bi ušla pruženom ruku ka Crnoj Gori kao zemlji članici.

“I na taj način bi se poslala snažna poruka i regionu i istočnim zemljama, da je proširenje moguće”, smatra Milatović.

Premijer Dritan Abazović rekao je da je izborom Milatovića za predsjednika, Crna Gora završila jednu i ušla u novu eru razvoja.

Abazović smatra da nakon narednih parlamentarnih izbora, fokus svih političkih subjekata treba da bude ostvarenje cilja da Crna Gora postane članica EU.

Abazović je rekao da je Crna Gora u prethodnom periodu uradila istorijske stvari.

“Možda nije dobila puno štrikova, ali je oslobodila institucije koje su bile zarobljene. Konačno smo uspjeli da deblokiramo Ustavni sud ali ne u potpunosti, fali nam taj jedan član, nadam se da će ga budući saziv parlamenta izabrati”, kazao je Abazović.

On je ocijenio i da EU mora da pokaže političku volju, da oživi proces proširenja.

Abazović je, govoreći o ratu u Ukrajini, kazao da Crna Gora može da stane rame uz rame sa bilo kojom NATO zemljom, kada je posrijedi odnos prema Ukrajini.

Abazović je rekao da je u Crnoj Gori 30 hiljada građana Ukrajine i da se oni osjećaju bezbjedno.

On je poručio da Crna Gora navija za mir ili odbranu suvereniteta svake države na svijetu.

Predstavnica organizacije Carnegie Europe Rosa Balfor kazala je da je Crna Gora predvodnica u pregovorima, i ako bi država mogla da se priključi EU, to bi imalo malo uticaja na EU.

“Ali bi imalo mnogo uticaja na region, jer bi pokazalo da bi nakon mnogo godina zarobljavanja procesa proširenja od nekih država, to bio opipljiv pokazatelj da je EU spremna, pokazalo bi regionu da se reforme isplate”, kazala je Balfor.

Istraživačica javnih politika u IA Milena Muk rekla je da je učinak dvije posljednje vlade ispod očekivanja onih koji su očekivali neke konkretnije korake.

“Naročito onoga šta su bila obećana ne samo reforme u oblasti vladavine prava i određenih rezova u javnoj potrošnji, i zapošljavanja”, rekla je Muk.

Ona je kazala da je činjenica da politički kontekst nije bio najpovoljniji.

Prema njenim riječima, politički kontekst jeste bio težak ali ne može biti izgovoro za izostanak napredovanja ka EU.

Muk je kazala da je Specijalno državno tužilaštvo jedan od svijetlih iskoraka.

“Osim deklarativna podrške tužilaštvu i pravosuđu treba konkretna podrška. Danas imate specijalnog državnog tužioca koji nema automatski pristup ključnim registrima koji su mu neophodni za rad”, rekla je Muk.

