Makron i Le Pen u drugom krugu

Pariz, (MINA) – Nakon današnjeg glasanja za predsjednika Francuske, izvjesno je da Emanuel Makron i Marin Le Pan idu u drugi krug izbora.

U drugi krug predsjedničkih izbora plasirali su se Emanuel Makron sa 28,1 odsto glasova i Marin le Pen sa 23,3 odsto, pokazuju prvi podaci koje je radila agencija Ipsos Sopra Steria javlja Le Mond.

Trećeplasirani na današnjim izborima je Žan-Lik Melanšon sa 20,1 odsto glasova.

Erik Zemur osvojio je 7,2 odsto glasova, a Valeri Pekres pet odsto.

U većini mjesta birališta su zatvorena u 19 časova, dok su u većim gradovima Francuzi mogli da glasaju do 20 časova.

