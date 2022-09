M portalu i njegovoj urednici upućeni prijeteći mejlovi

Podgorica, (MINA) – Na mejl adresu glavne i odgovorne urednice M portala Danice Nikolić u subotu je stiglo više mejlova prijeteće sadržine.

U prijetećim mejlovima se pominju novinari, građanski aktivisti, predstavnici nevladinog sektora, političari i firme, ali i iznose konkretne prijetnje smrću, piše M portal.

“Veoma smo svjesni težine i opasnosti bavljenja novinarstvom, kao i činjenice da uvijek postoje oni nezadovoljni našim radom, te da će uvijek biti onih koji će pokušavati da nam „objasne“ kako treba da radimo”, kazali su iz M portala.

Oni su dodali da je to sastavni dio novinarskog posla i života novinara.

“Kada predsjednik Vlade države u kojoj živite i radite uputi otvorenu poruku jednom od najozloglašenijih kriminalnih klanova u Evropi da su M portal, Pobjeda, Gradska televizija, portal CDM, portal Analitika i radio Antena M njihovi glavni neprijatelji i smetnja u realizaciji njihovih planova, a oni koji treba da zaštite novinare, prije svega kao građane Crne Gore, a potom i kao profesionalce, već danima ćute i prave se da se ništa ne događa, stvari neminovno počinju da se komplikuju”, rekli su iz M portala.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS