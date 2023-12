Krapović: Za odbranu dva odsto BDP-a

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će za sektor odbrane naredne godine izdvojiti 138,9 miliona EUR ili 2,01 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), u skladu sa preporukama i zaključcima sa NATO samita, saopštio je ministar odbrane Dragan Krapović.

Krapović je, na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu, kazao je da je Ministarstvo odbrane (MOD), zajedno sa Ministarstvom finansija, podnijelo amandman na predlog budžeta za narednu godinu, u dijelu koji se odnosi na strukturu tekuđeg budžeta MOD.

„Crna Gora je kao punopravna članica NATO-a, u skladu sa zaključcima samita iz Velsa, Brisela i Viljnusa, u predlogu budžeta za narednu godinu obezbijedila izdvajanje od najmanje dva odsto BDP-a“, rekao je Krapović.

On je kazao da je, pored činjenice da je obezbijeđeno najmanje dva odsto BDP-a za sektor odbrane, struktura sredstava u skladu sa zaključcima NATO samita.

„Shodno tome za opremanje je planirano 35,24 odsto budžeta, a po zaključcima je definisano da to bude minimalno 20 odsto“, naveo je Krapović.

Kako je kazao, za personalne izdatke planirano je 36,16 odsto budžeta, a prema zaključcima je definisano maksimalno do 50 odsto, pa je i tu Crna Gora u okviru zaključaka i preporuka samita NATO-a.

„Ukupno predlogom budžeta za narednu godinu za sektor odbrane je opredijeljeno 138,9 miliona EUR“, kazao je Krapović.

On je dodao da su u budžetu prihodi dva miliona EUR, krediti 35,6 miliona, vojne penzije skoro 15 miliona, kapitalni budžet 10,6 miliona, izdvajanja za Ministarstvo vanjskih poslova u vidu kontribucija 420 hiljada EUR i Direkcija za zaštitu tajnih podataka sa 700 hiljada EUR.

„Uz tekući budžet MOD od 74,85 miliona EUR, to ukupno čini 138,9 miliona, što je negdje 2,01 odsto BDP-a“, rekao je Krapović.

Generalni direktor Direktorata za državni budžet Bojan Paunović rekao je da je za MOD, Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i Agenciju za nacionalnu bezbjednost (ANB) za narednu godinu opredijeljeno 218 miliona EUR.

On je kazao da je za MUP opredijeljeno 125,8 miliona, MOD 75 miliona, ANB 16,2 miliona.

Kako je naveo, za Direkcija za zaštitu tajnih podataka biće izdvojeno 700 hiljada EUR, a za Regionalni ronilački centar 500 hiljada.

Paunović je kazao da su u kapitalnom budžetu za segment odbrane i bezbjednosti planirano oko 11 miliona EUR, za više projekata.

Državna sekretarka u MUP-u Jovana Mijović rekla je da se većina budžeta opredijeljena za MUP odnosi na zarade zaposlenih u tom resoru.

„Obično se kada se planiraju budžeti gleda da ti izdaci idu na unapređenje rada. Nama kadar jeste najveći resurs i Ministarstvo smo koje ima najveći broj zaposlenih, oko 4,8 hiljada zaposlenih“, kazala je Mijović.

Ona je navela da je ove godine za zarade opredijeljeno 87,6 miliona EUR.

Kako je kazala, MUP je ove godine prvi put potpisao kolektivni ugovor kod poslodavca, kojim je predviđeno uvećanje zarade za deset odsto.

„Ovo uvećanje se odnosi ne samo na policijske službenike, već i na same zaposlene u MUP-u. Usljed čega smo u ovim budžetskim sredstvima planirali i ta povećanja“, rekla je Mijović.

Ona je naglasila da očekuju da je četiri miliona veći budžet za narednu godinu.

„Mjerama štednje očekujemo da ćemo moći da ispunimo sve naše zahtjeve po ovom budžetu“, dodala je Mijović.

Ona je istakla da trenutno nemaju plan za pozicije na kojima mogu ostvari štednju, jer je kraj godine.

„Planirano je da se smanje troškovi za upotrebu službenih vozila. MUP ima oko 1,2 hiljade vozila, tako da možemo taj dio smanjiti“, rekla je Mijović i dodala da tu ne računaju dio koji se odnosi na Upravu policije i da neće smanjivati broj patrolnih vozila.

