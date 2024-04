Krapović: Države ZB moraju imati mjesto u evropskim strukturama

Podgorica, (MINA) – Države Zapadnog Balkana (ZB) moraju imati svoje mjesto u evropskim strukturama, poručio je ministar odbrane Dragan Krapović na sastanku ministara odbrane država članica i posmatrača inicijative Odbrambena saradnja država Srednje Evrope i ZB (CEDC+ZB), u Budimpešti.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, ministri su na sastanku razgovarali o uticaju izmijenjene bezbjednosne situacije na ZB i Evropu, razmijenili informacije o programskim aktivnostima Inicijative tokom ove godine, ali i mišljenja o evropskoj i evroatlantskoj perspektivi regiona.

U saopštenju se navodi da je na sastanku zaključeno da ZB ostaje visoko na listi prioriteta Inicijative Odbrambena saradnja država Srednje Evrope i Zapadnog Balkana.

“Potvrđena je podrška nastavku procesa integracija država regiona u evropske i evroatlantske struKture”, kaže se u saopštenju.

Krapović je, kako se navodi, istakao značaj te podrške, posebno imajući u vidu izmijenjenu bezbjednosnu situaciju u Evropi.

“Države regiona moraju imati svoje mjesto u evropskim strukturama, a evropska bezbjednosna arhitektura će do tada biti nekompletna”, kazao je Krapović.

On je naglasio da će crnogorsko Ministarstvo odbrane aktivno učestvovati u projektima i aktivnostima CEDC+ZB inicijative.

Kako se navodi u saopštenju, Inicijativa CEDC+ZB od osnivanja 2010. godine, funkcioniše kao istaknuti forum za razmjenu iskustava u domenu globalne bezbjednosti i kao platforma za razmatranje modaliteta unapređivanja odbrambene saradnje na regionalnom i bilateralnom nivou.

Inicijativa okuplja Austriju, Češku, Mađarsku, Hrvatsku, Sloveniju i Slovačku, dok Poljska ima status posmatrača, a u proširenom CEDC+ZB sastavu učestvuju Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija.

Iz Ministarstva odbrane su kazali da je Krapović, na marginama sastanka Inicijative, razgoavarao sa ministarkom odbrane Austrije Klaudijom Taner.

Krapović je istakao značaj podrške Oružanih snaga Austrije razvoju sposobnosti Vojske Crne Gore, posebno u pogledu planinskog ratovanja, kao i potrage i spašavanja iz vazduha.

On je naglasio važnost inicijativa koje doprinose jačanju regionalnog povjerenja i saradnje.

Krapović je ukazao na podršku Austrije u pogledu formiranja Bezbjednosnog i odbrambenog koledža Zapadnog Balkana u Crnoj Gori.

On je istakao značaj spremnosti Taner da, zajedno sa mađarskim kolegom, krajem maja, uruči Non-paper u vezi sa tim projektom nadležnima u Evropskoj uniji.”

Iz Ministarstva odbrane su kazali da će Krapović danas učestvovati i na konferenciji „Budimpeštanski bezbjednosni dijalog”.

