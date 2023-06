Jakšić: Sukob Prigožina i vojnih vlasti ide u korist Ukrajini

Podgorica, (MINA) – Sukob šefa plaćeničke grupe Vagner Jevgenija Prigožina i vojnih vlasti Rusije, ide u korist Ukrajini, ocijenio je spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.

On je kazao da Ukrajina ima priliku za intenziviranje kontraofanzive, ali da će sve zavisiti od procjena rokovodstva u Kijevu.

“Sukob Prigožina i vojnog establišmenta u Moskvi, koji može da se završi marginalizacijom Vagnera ili čak njegovim rasformiranjem, nesumnjivo ide u korist Kijevu”, rekao je Jašić agenciji MINA.

Jakšić je kazao da je Vagner najzaslužniji za preuzimanje Bahmuta poslije osam mjeseci krvavih borbi i da bi stratezi u Kijevu radije da pred sobom imaju regularne ruske trupe u kojima je mnogo novih i neiskusnih regruta, nego obučene plaćenike.

On je rekao da događaji u Rostovu na Donu, gdje su snage Vagnera preuzele grad od regularne ruske armije i krenule prema Voronježu nagovještavajući da bi cilj mogla da im bude Moskva, pokazuju da Rusiji prijeti oružani sukob dvije vojne formacije, ali ne i građanski rat.

Jakšić je kazao da Prigožin zbog kritika načina vođenja rata ima podršku dijela komandnog sastava i nacionalista koji su zahtjevali odlučniji angažman u Ukrajini, ali nema dovoljnu podršku u javnosti.

Prema riječima Jakšića, Prigožin se nije okrenuo protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina, već protiv ministra odbrane Sergeja Šojgua i načelnika Generalštaba Valerija Gerasimova.

„Njegove mete su Šojgu i Gerasimov koje duže vrijeme optužuje da sabotiraju akcije Vagnera na istoku Ukrajine strahujući da ih Prigožin ne istisne sa položaja“, rekao je Jakšić.

On je dodao da Prigožin dvojicu genarala armije najdirektnije optužuje da su naredili raketni napad na isturene položaje Vagnera.

“Ali pažljivo izbjegava da pomene Putina koji mu je direktno pomogao da se u životu obogati i da septembra 2014. godine formira plaćeničku vojsku”, rekao je Jakšić.

On je istakao da ne vjeruje da je vojska od 25 hiljada ljudi sposobna da uđe u Moskvu, pošto bi takav manevar naišao na žestok otpor regularne armije.

“Putin u vrijeme najvećeg izazova svoje vlasti ne želi Prigožina u Moskvi”, istakao je Jakšić.

On je rekao da jezgro Vagnerovih snaga čine borci koji imaju iskustvo ratovanja po Siriji i Africi, da su opremljeni savremenim borbenim sistemima i da su teoretski sposobni za proboj.

Kako je rekao, politička podrška Vagneru u Rusiji bi značila da u Moskvi dođe do državnog udara, a to je malo vjerovatno jer Putin uprkos krizi drži sve komandne poluge pod svojom kontrolom.

Upitan da li vidi da u Rusiji postoji partija ili pojedinac koji će biti spreman da pomogne Vagneru, Jakšić je rekao da takvih snaga, onih koji su nezadovoljni načinom vođenja ratnih operacija od početka do sada po Rusiji ima, ali da ne deluju kao organizovana politička ili vojna sila.

“Javna podrška Vagneru u ovim danima znači kandidovati se za dugu kaznu zatvora”, zaključio je Jakšić.

