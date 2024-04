Izrael tvrdi da je oborio brojne iranske rakete i dronove

Jerusalim, (MINA) – Izraelski odbrambeni sistem i saveznici u regionu presreli su većinu od više od 200 dronova, krstarećih i balističkih projektila koje je Iran lansirao na Izrael,

Do napada je došlo zbog pojačanih napetosti između Irana i Zapada, nastavka rata u Pojasu Gaze, kao i napada na iranski konzulat u Siriji početkom aprila.

Hagari je rekao rano jutros da su desetine dronova i projektila oboreni izvan izraelske teritorije.

Američki i britanski mediji izvijestili su da su njihove oružane snage presrele neke od dronova i projektila iznad graničnog područja Iraka i Sirije, dok su se “probijale” prema Izraelu, objavila je redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku.

Izraelske obrambene snage upozorile su građane da bi mogli čuti eksplozije, ali da je vazdušna odbrana u potpunosti operativna.

“Brojni avioni su u vazduhu. Možete čuti eksplozije zbog presretanja projektila ili padanja krhotina”, saopštila je vojska, dok su se u Jerusalimu mogle čuti eksplozije oko dva sata ujutro.

