Riješiti krizu ukoliko Crna Gora želi pozitivan aspekt u Izvještaju EK

Podgorica, (MINA) – Kriza u Crnoj Gori trebalo bi biti hitno riješena, ukoliko se želi pozitivan aspekt u narednom Izvještaju Evropske komisije (EK) o napretku, poručeno je na sastanku predsjednika države Mila Đukanovića sa specijalnim izaslanikom njemačke vlade za Zapadni Balkan Manuelom Saracinom.

Đukanović je kazao da visoko cijeni pažnju koju Njemačka u kontinuitetu posvećuje Crnoj Gori i regionu.

“Iskazana jasna poruka o neophodnosti hitnog rješavanja krize u Crnoj Gori ukoliko želimo bilo kakav pozitivan aspekt u narednom Izvještaju EK o napretku”, naveo je Đukanović na Tviteru /Twitter/.

Kako je kazao, izbor sudija Ustavnog suda je prvi obavezni korak ka tome.

“Prisustvo naših partnera potrebnije nego ikada, ukoliko želimo Crnu Goru i Zapadni Balkan u Evropi. Puna saglasnost o značaju politike proširenja za zajedničku stabilnost”, dodao je Đukanović.

