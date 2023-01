Đurović: Crna Gora će uskoro napraviti iskorak ka EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je svjesna unutrašnjih problema sa kojima se trenutno suočava i uskoro će napraviti iskorak u pravcu pridruživanja Evropskoj uniji (EU), poručila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je, na digitalnoj inauguraciji parlamentarne dimenzije švedskog predsjedavanja Savjetu EU, istakla da je od izuzetnog je značaja da i u novonastalim geopolitičkim okolnostima Švedska i ostale članice EU zadrže pravilnu percepciju važnosti politike proširenja.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Đurović je naglasila da je budućnost Crne Gore u Evropskoj uniji.

Ona je rekla da skoro 80 odsto građana Crne Gore žele biti dio EU, zbog čega članstvo Crne Gore u EU ne smije biti dovedeno u pitanje, posebno imajući u vidu očekivanja građana, zapadnih partnera, ali i dešavanja na tlu Evrope.

“Ona je uvjerila učesnike ovog događaja da smo svjesni unutrašnjih problema sa kojima se trenutno suočavamo, te da će Crna Gora uskoro napraviti iskorak u pravcu pridruživanja EU i ponovo postati pozitivna priča u Briselu, Stokholmu i ostalim evropskim prijestonicama”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je domaćin inauguracije bio predsjednik švedskog parlamenta Andreas Norlen, a učesnici predsjednici parlamenata država članica i zemalja kandidata za članstvo u EU.

“Četiri ključna prioriteta tokom švedskog predsjedavanja biće bezbjednost i jedinstvo, konkurentnost, zelena i energetska tranzicija i demokratske vrijednosti i vladavina prava”, kazali su iz Skupštine.

