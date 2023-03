Đukanović: Crna Gora će povratiti stabilnost i postati članica EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će povratiti stabilnost i u narednih pet godina postati članica Evropske unije (EU), poručio je lider Demokratske partije socijalista (DPS) i predsjednički kandidat Milo Đukanović.

On je, kako je saopšteno iz DPS-a, na tribini u Rožajama, kazao da vjeruje da nakon predsjedničkih izbora 19. marta slijede i parlamentarni.

„Nama treba pobjeda na predsjedničkim izborima, pobjeda sa predsjedničkih izbora nas lansira na parlamentarnim izborima da nakon njih DPS opet postane kičma državne politike“, rekao je Đukanović.

On je istakao da su glavni politički ciljevi odbrana građanskog koncepta države, snažan investicioni ciklus, ekonomski razvoj, porast životnog standarda i dostignuto članstvo u EU u narednih pet godina.

„Najvažnije je da odbranimo građansku Crnu Goru i njen multietnički i multivjerski sklad“, poručio je Đukanović.

On je kazao da se mora hitno, od prvog dana nakon pobjede, vratiti politici snažnog investicionog ciklusa u Crnoj Gori i dinamičnog ekonomskog rasta i razvoja.

Kako je kazao, sav politički angažman ima smisla ukoliko u finalu ima za proizvod rastući životni standard ljudi.

“I treće, mislim da je to period u kojem Crna Gora mora postati članica EU, i u tom petogodištu Crna Gora će biti članica EU“, naveo je Đukanović.

Kako je rekao, zna jako dobro šta još treba da se uradi i kako se to može uraditi.

„Ako bi pobijedili na predsjedničkim izborima i na parlamentarnim, i ako bismo se nakon toga kao odgovorna vlada vratili reformama, ne duže od dvije – tri godine, mi bismo mogli sve poslove na tu temu završiti i kazati – spremni smo za članstvo“, kazao je Đukanović.

On je istakao da su Rožajci dali najvažniji pečat izgradnji građanske i multetničke Crne Gore i ispisali najsjajniji tekst nove crnogorske istorije.

„Na predstojećim predsjedničkim izborima branimo građansku, multietničku i evropsku Crnu Goru”, rekao je Đukanović i podsjetio da je Rožaje dalo 91,3 odsto podrške na referendumu o uspostavljanju nezavisne Crne Gore.

Đukanović se zahvalio građanima Rožaja koji žive u inostranstvu, imaju glasačko pravo i uvijek se odazivaju kada je to Crnoj Gori potrebno.

„Želim da i ovog puta ponovim iskrenu zahvalnost svima vama, svim građanima Rožaja, svim Rožajcima gdje god da žive, jer u toj pobjedi nijesmo učestvovali samo mi koji smo 365 dana u našoj državi nego i oni ljudi koji su državljani Crne Gore, koji su iz egzistencijalnih razloga sada na nekim drugim adresama“, naveo je Đukanović.

On je dodao da su se tako odazvali na referendumu i da je ubijeđen da će se odazvati i na predsjedničkim izborima 19. marta.

Đukanović je ocijenio da su protekle dvije i po godine bile godine razaranja svih onih vrijednosti koje su karakterisale savremenu Crnu Goru.

„Danas kao što vidimo svjedočimo jednoj potpunoj institucionalnoj paralizi Crne Gore. Ishodište problema funkcionalnost – u nelegitimnoj vladi“, rekao je Đukanović.

On je naveo da je jedna Vlada bila servis Srpske pravoslavne crkve i da je ta vlada pala, a onda je došla druga vlada „koja je servis takođe velikodržavnog nacionalizma“.

„I koja je servis vlastohleplja određenih ljudi koji danas sjede u toj vladi bez imalo zazora što sa četiri odsto podrške preuzimaju na sebe odgovornost upravljanja državom. Da su ljudi mislili da oni treba da upravlja državom dali bi im 40 odsto a ne četiri“, naveo je Đukanović.

On je ocijenio da je vlast, koja je došla prije dvije i po godine, rastjerala investitore i sistematski uništavala imidž koji je Crna Gora imala kao turistička destinacija.

Kako je kazao, ugašen je Montenegro Airlines bez kojeg nema dolaska turista.

“Dakle, ako je neko spreman da dođe u Crnu Goru nije spreman da presijeda po tri puta po Evropi. Zato vam služe nacionalni turistički prevoznici. Oni su i to uspjeli da ugase“, naveo je on.

Đukanović je kazao da je nova vlast dovela zdravstvo do stanja da onkološki bolesnici nemaju pravovremenu i adekvatnu terapiju.

„Sa tim avanturističkim idejama sadržanim u programu “Evropa sad“, gdje su ukinuli doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, oni su danas doveli sistem zdravstvenog osiguranja da onkološki bolesnici nemaju odgovarajuću terapiju nego moraju sa svojom terapijom koju prethodno kupe da idu u zdravstvenu ustanovu u Crnoj Gori“, kazao je Đukanović.

On je istakao da je loš položaj penzionera i da takav odnos prema najstarijoj populaciji mora biti korigovan.

Đukanović je rekao da se agonija koju stvara sadašnja vlast mora prekinuti i da je prva prilika na izborima 19. marta, a onda, prema njegovim riječima, slijede parlamentarni izbori.

„Tek sa te dvije pobjede mi prekidamo agoniju o kojoj sam govorio. Vraćamo se stabilnoj Crnoj Gori, Crnoj Gori koja će koristeći svoje realne resurse obezbijediti jedan dinamičan ekonomski i demokratski razvoj i postati članica EU“, dodao je Đukanović.

On je rekao da njegovi protivkandidati izbjegavaju da daju stav po važnim pitanjima.

„Oni još nijesu preskočili osnovno pitanje, a to je – da li se u Srebrenici dogodio genocid. Oni tvrde da nije. A ja tvrdim da svak onaj ko nije raščistio to pitanja od njega se treba dobro paziti, kad bi se ukazale slične prilike taj bi ponovio taj genocid“, rekao je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS