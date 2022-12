DPS bi glasalo 27,7 odsto građana, Evropu sad 15,2

Podgorica, (MINA) – Demokratsku partiju socijalista (DPS), ukoliko bi naredne sedmice bili održani parlamentarni izbori, podržalo bi 27,7 odsto građana, a Pokret Evropa sad 15,2 odsto, pokazalo je istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM).

Prema istraživanju CEDEM-a Demokratski front (DF) podržalo bi 14,1 odsto građana, Demokrate 13,1, Građanski pokret URA 4,9 dok bi za Bošnjačku stranku (BS) glasalo 4,1 odsto crnogorskih građana.

Istraživanje koje je sprovedeno od 2. do 17. decembra, na uzorku od 1.019 ispitanika, pokazuje da bi Socijaldemokratska partija dobila podršku 3,3 odsto ispitnika, a Socijalistička narodna partija 3,2 odsto građana.

Istraživanje pokazuje da bi za Socijaldemokrate glasalo 2,9 odsto ispitanika, Demohrišćansku stranku 2,2 odsto, a DUA 1,7 odsto.

Albanska alternativa dobila bi 1,3 odsto glasova, Prava Crna Gora 1,1, Ujedinjena Crna Gora 0,9, a Forca 0,8 odsto glasova.

Direktorica CEDEM-a Milena Bešić rekla je da 42,6 odsto ispitanika smatra da se Crna Gora kreće pogrešnim putem, 27,6 da se kreće pravim putem, dok 29,7 odsto građana nema stav o tom pitanju.

Ona je navela da se smanjio broj onih koji smatraju da se Crna Gora kreće pogrešnim putem.

“I dalje je izuzetno naglašen odgovor da je mnogo veći broj građana koji smatraju da se Crna Gora kreće pogrešnim putem”, rekla je Bešić.

Najbolju ocjenu među političarima dobio je jedan od lidera pokreta Evropa sad Milojko Spajić sa ocjenom 2,6, a slijedi drugi lider tog pokreta Jakov Milatović sa 2,51.

Predsjednik Demokrata Aleksa Bečić prosječno je ocijenjen sa 2,41, lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović sa 2,35, predsjednika URA-e Dritan Abazović sa 2,19, a jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević 2,13.

Istraživanje je pokazalo da 62 odsto ispitanika ima povjerenje u sistem obrazovanja, njih 55 ima povjerenja u policiju, u Delegaciju Evropske unije (EU) 54,6, Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC) 54, a Ujedinjene nacije 53,8 odsto.

Bešić je kazala da porastao sistem povjerenja u sistem obrazovanja, SPC, a kod Delegacije EU u odnosu na prethodno mjerenje je oko 11,5 odsto.

Ona je rekla da je povećan broj reakcija sa adresa visokih predstavnika EU u posljednjem period daje neki rezultat u smislu i povjerenja građana u Delegaciju EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS