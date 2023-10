DNP jednoglasno podržao sporazum o formiranju vlade

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Demokratske narodne partije (DNP) jednoglasno je podržalo sporazum o parlamentarnoj podršci i konstituisanju 44. Vlade i 28. saziva Skupštine, saopštili su iz te stranke.

Navodi se da je tom odlukom DNP još jednom pokazao državnički karakter i, bez obzira na dug i iscrpljujući pregovarački proces, pokazao da im nikad nijesu bile primarne funkcije u ideološkom i političkom djelovanju što, kako su kazali, potvrđuje i koalicioni sporazum.

„Ostajući privrženi svom programu i uvjerenju, očekujemo da ćemo dati puni doprinos napretku i društvenoj koheziji naše države“, kaže se u saopštenju DNP-a objavljenom na Fejsbuku /Facebook/.

Iz te partije su rekli da vjeruju da je vrijeme podjela i vještačkih tenzija daleka prošlost, i da svima treba da bude cilj Crna Gora – građanska država u Evropskoj uniji.

Kako se dodaje, DNP je spreman da u tom procesu da puni doprinos.

„Istovremeno iskazujemo zadovoljstvo i ponos što je upravo lider DNP-a Milan Knežević predvodio izbornu listu Za budućnost Crne Gore koja će participirati u vladi i čiji će kandidat Andrija Mandić biti izabran za predsjednika Skupštine“, navodi se u saopštenju.

Iz DNP-a su rekli da je Predsjedništvo na današnjoj sjednici donijelo i odluku da treći kongres stranke bude održan 23. decembra.

