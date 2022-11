Danas protest ispred Skupštine

Podgorica, (MINA) – Građanski protest zbog, kako su kazali organizatori, ustavne, ekonomske i socijalne anarhije u Crnoj Gori, biće održan danas na platou ispred cronogorske Skupštine.

Građani će sa protesta, koji će biti organizovan pod sloganom Ima nas, zahtijevati organizovanje prijevremenih parlamentarnih izbora i povlačenje iz procedure prijedloga Zakona o predsjedniku.

Iz Foruma slobodnih građana Luča kazali su da niko više nema pravo da ćuti i ostane nijem na ustavnu, ekonomsku i socijalnu anarhiju u Crnoj Gori.

“Pozivamo sve pojedince, grupe građana, udruženja i političke subjekte da iskažu svoj stav i da se uključe u zajedničko vaninstitucionalno i institucionalno djelovanje”, poručili su iz Foruma Luča.

Oni su naveli da u Skupštini ne postoji vrijednosna većina koja vjeruje i bori se za evropsku budućnost Crne Gore, a da pravno nasilje iskazano kroz ignorisanje potpuno jasnih ustavnih normi, uzrokuje pravnu nesigurnost građana i društva u cjelini.

Protest su podržali Demokratska partija socijalista, Socijaldemokrate Crne Gore, Socijaldemokratska partija, Liberalna partija.

Protest je podržao i predsjednik Milo Đukanović.

“Podrška protestnom skupu čiji je cilj vraćanje kredibiliteta i legitimiteta institucijama i zaštita Crne Gore”, kazao je Đukanović.

