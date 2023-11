Danas predstavljanje Izvještaja EK o Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Izvještaj Evropske komisije (EK) o Crnoj Gori za ovu godinu i Ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan biće predstavljeni danas u Briselu.

U nacrtu godišnjeg izvještaja EK za Crnu Goru, u koji je agencija MINA imala uvid, navodi se da Crna Gora nije napredovala u reformi pravosuđa, a da je crnogorski pravosudni sistem nastavio da se suočava sa dubokom institucionalnom krizom.

U nacrtu dokumenta se ističe da je Crna Gora, iako je ostala umjereno spremna za primjenu pravnih tekovina Evropske unije (EU) i evropskih standarda u oblasti pravosuđa i osnovnih prava, u toj oblasti ostvarila ograničen napredak u cjelini.

“Nema napretka u reformi pravosuđa, najizazovnijoj oblasti vladavine prava do sada. Pravosudni sistem je nastavio da se suočava sa dubokom institucionalnom krizom, što dovodi do slabog vođenja i upravljanja, nedostatka strateške vizije i lošeg planiranja, što utiče na sposobnost zemlje da obezbijedi pravdu”, navodi se u dokumentu.

Ističe se da Crna Gora nastavlja da ispunjava svoje obaveze o osnovnim pravima prema međunarodnom zakonodavstvu i instrumentima za ljudska prava.

U dokumentu piše da je Crna Gora dostigla određeni nivo pripremljenosti u borbi protiv korupcije i da je ograničeno napredovala.

Navodi se da je, u dijelu o osnovnim ljudskim pravima, u velikoj mjeri uspostavljen zakonodavni i institucionalni okvir, a da Crna Gora nastavlja da ispunjava svoje međunarodne obaveze.

Iz EK su ocijenili da su potrebni dodatni napori da bi se zakonodavni okvir u potpunosti primjenjivao, jer su najugroženije grupe u društvu u Romi i Egipćani i LGBTQ osobe u izvještajnom periodu i dalje bile izložene diskriminaciji, govoru mržnje i zločinima iz mržnje.

