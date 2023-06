Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori potrebno je formiranje stabilne vlade koja će kao prioritet imati evropsku agendu, saopšteno je na sastanku predsjednika države Jakova Milatovića i predstavnika nevladinih organizacija (NVO).

Iz Službe za informisanje predsjednika kazali su da je Milatović primio predstavnike NVO u oblastima vladavine prava i evropskih integracija, a u okviru šireg dijaloga sa NVO sektorom po pitanju daljeg demokratskog napretka države.

Kako se navodi, Milatović je sa civilnim organizacijama razgovarao o situaciji u zemlji i izazovima sa kojima se država suočava.

Milatović je rekao da su razgovarali o obavezama i prioritetima novog saziva Parlamenta.

“Saglasili smo se da je Crnoj Gori potrebno formiranje stabilne vlade koja će kao prioritet imati evropsku agendu”, kazao je Milatović.

Prema njegovim riječima, ovaj trenutak je važan za državu zbog prilike da se proces evropskih integracija ubrza.

“I u tom kontekstu potrebne su nam funkcionalne institucije, ubrzane reforme i društvena kohezija oko suštinskih ciljeva, kakav je članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji”, poručio je Milatović.

Kako je saopšteno iz Milatovićevg kabineta, tema razgovora bile su i imenovanja u pravosuđu, izborne reforme, vraćanje demokratskih vrijednosti i principa u društveni fokus, kultura političkog dijaloga kao i ambijent za djelovanje nevladinog sektora.

Dodaje se da su na sastanku dogovorene i buduće zajedničke inicijative.

Sastanku sa Milatovićem prisustvovali su predstavnici Akcije za ljudska prava, Centra za demokratsku tranziciju, Centra za građansko obrazovanje, Centra za Monitoring.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Centra za građanske slobode, Centra za demokratiju i ljudska prava, Centra za razvoj nevladinih organizacija i Mreže za afirmaciju nevladinog sektora.

