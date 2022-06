Članstvo u NATO garant sigurnosti i bezbjednosti Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Za Crnu Goru članstvo u NATO-u garant je sigurnosti i bezbjednosti, kao i njene suverenosti i teritorijalnog integriteta, kazao je ministar odbrane Raško Konjević.

On je, u izjavi povodom pete godišnjice članstva Crne Gore u NATO-u, rekao da je država prije pet godina ušla u društvo modernih demokratija, nakon jednog vijeka nestanka sa geografske karte i 12 godina nakon obnavljanja državnosti.

“Za Crnu Goru, zemlju na turbulentnom Balkanu, članstvo u Alijansi znači garant njene sigurnosti i bezbjednosti, kao i njene suverenosti i teritorijalnog integriteta”, rekao je Konjević.

Konjević je istakao da je pet godina članstva povod da se ponovi odlučnost Crne Gore da, zajedno sa saveznicima u okviru Alijanse, doprinosi međunarodnom miru i stabilnosti i da se bori za jedan pravedniji svijet.

„Posvećenost Crne Gore da, uz podršku ostalih članica postane dio NATO porodice, predstavljala je odgovornu državničku politiku, koju smo vidjeli kao garant sigurne budućnosti narednih generacija“, rekao je Konjević.

Kako je rekao, to je danas nakon brutalne invazije Rusije na jednu suverenu evropsku zemlju, očiglednije nego ikad.

„Zato Crna Gora ovaj jubijel slavi sa dozom opravdane strijepnje za svjetski mir i sa mislima uz jedan hrabri i slobodoljubivi narod, uz nadu da ćemo svaku drugu godišnjicu obilježavati u stabilnijem i mirnijem geopolitičkom okruženju“, kazao je Konjević.

Ministar vanjskih poslova, Ranko Krivokapić, rekao je da je pet godina u milenijumskom trajanju Crne Gore samo tren, ali i kruna pobjeda Crne Gore na pravoj strani istorije.

“Doveli smo naš brod kroz teške balkanske oluje do sigurne zapadne luke. Mir i bezbjednost čuvamo rame uz rame, ravnopravno u najmoćnijoj odbrambenoj Alijansi u istoriji”, rekao je Krivokapić.

On je dodao da je solidarnost, pomoć i briga u borbi hrabre Ukrajine pokazuje kako su te tragične slike i potvrda crnogorskog istorijskog dostignuća pripadanja NATO-u.

“Sloboda za nas nikada nije imala cijenu i zato je Crna Gora vječna”, poručio je Krivokapić.

