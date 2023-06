Čast je biti smijenjen zbog odbrane integriteta prosvjetne struke

Podgorica, (MINA) – Smjena zbog odbrane integriteta prosvjetne struke je čast, poručile su bivša predsjednica Upravnog odbora (UO) Ispitnog centra Valentina Radulović i direktorica te ustanove Dragana Dmitrović.

Dmitrović i članovi UO Ispitnog centra smijenjeni su na telefonskoj sjednici Vlade. Premijer Dritan Abazović kazao da je za te smjene dao ovlašćenje ministru prosvjete Miomiru Vojinoviću.

“Smjena zbog odbrane integriteta prosvjetne struke kolega iz komisije za ocjenjivanje, koje nijesu htjele da “zažmure na jedno oko”, a potom samog UO i Dmitrović, velika je čast, i zahvaljujemo za nju”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, UO, Dmitrović i kolege koje su ocjenjivale maturske testove, u svakom momentu na umu su imale to da treba čuvati sistem nezavisno od pojedinca.

“I, možda još važnije: ako djecu obrazovni sistem nauči da se varati isplati, kako ih to vaspitavamo i sa kakvom ih porukom šaljemo u društvo?”, dodaje se u zajedničkom saopštenju Radulović i Dmitrović.

One su istakli činjenicu da zakonski ne postoji način na koji se komisija mogla odnijeti prema ovom slučaju, “osim onako kako se i odnijela”.

Kako se dodaje, članovi UO mogu da obavljaju bilo koje poslove van Ispitnog centra.

“Ali kada smo u Ispitnom centru, tada smo jedino i isključivo predstavnici obrazovnog sistema, koji su svoj posao obavljali časno, odgovorno i profesionalno, snažno utemeljeni u stavu da ličnim primjerom insistiramo na onome u šta vjerujemo”, kaže se u saopštenju.

Radulović i Dmitrović su kolegama koje će u budućnosti obavljati taj posao poželjele uspjeh u radu, nadajući se da će ugled obrazovnog sistema braniti onako kako dolikuje.

