Borelj: Vrijeme je da se Srbija i Kosovo dogovore o Aneksu za implementaciju

Podgorica, (MINA) – Visoki predstavnik Evropske unije (EU) za spoljne poslove Žozep Borelj kazao je da je sada vrijeme da se Srbija i Kosovo dogovore o Aneksu za implementaciju, koji je sastavni dio francusko-njemačkog sporazuma za rješavanje kosovskog pitanja.

Borelj je u svom blogu kazao da je vrijeme da se preuzme odgovornost i krene ka EU, i podsjetio da će u subotu sazvati sastanak na visokom nivou Dijaloga Beograda i Prištine.

On je rekao da se taj sastanak se razlikuje od prethodnih zato što će diskusiju fokusirati na Aneks za implementaciju nedavnog sporazuma EU, koji će rezultirati dalekosežnom normalizacijom odnosa između Kosova i Srbije i otvoriti njihov put ka EU.

“Da bi otvorili put ka postizanju svog strateškog cilja pridruživanja EU, Srbija i Kosovo moraju da normalizuju odnose. Ne postoji način da se to zaobiđe”, naveo je Borelj.

On je kazao da je EU u septembru 2022, uz podršku lidera Njemačke i Francuske i američkih partnera, dala “hrabar predlog” predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i premijeru Kosova Aljbinu Kurtiju.

Kako je Borelj saopštio, taj predlog bi stavio tačku na upravljanje krizama i preusmjerio pažnju na normalizaciju i pomirenje.

“Sada je vrijeme da se Srbija i Kosovo dogovore o Aneksu za implementaciju, koji je sastavni dio Sporazuma i da iskažu jasno razumijevanje o tome kako da sprovedu njegove odredbe”, rekao je Borelj.

On je naveo da EU nije ni običan notar niti strana u dijalogu, već da jeste i ostaje fasilitator u tom dijalogu.

“EU je konačni dom za Srbiju i Kosovo. Nastaviću neumorno da radim na konačnom postizanju sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa koji je prihvatljiv za države članice EU, u skladu je sa međunarodnim pravom i evropskim pravnim tekovinama i doprinosi regionalnoj stabilnosti”, rekao je Borelj.

On je naveo da je sporazum koji je sada na stolu važan korak ka tom cilju.

“Ovo je vrijeme da lideri Kosova, Srbije i cijelog Zapadnog Balkana pokažu hrabrost i zajedničku odgovornost za uspjeh procesa pridruživanja regiona EU”, poručio je Borelj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS