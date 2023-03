Borelj: Podržavamo demokratske strukture u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) posvećena je podršci demokratskim strukturama u Crnoj Gori, kazao je visoki predstavnik EU za vanjsku politiku Žozep Borelj.

“U Crnoj Gori smo posvećeni podršci demokratskim strukturama u zemlji kako bi bile funkcionalnije i kako bi država bila više posvećena svojoj evropskoj perspektivi, nastavljajući reforme”, rekao je Borelj tokom sjednice Evropskog parlamenta (EP), prenosi Portal RTCG.

On je naveo da zbog toga Crna Gora treba prvo da riješi političke razlike kroz svoje institucije i u tome pomažemo.

Izvjestilac EP za Crnu Goru Tonino Picula pitao je Borelja koliko su Sjedinjene Američke Države (SAD) uključene u rješavanje političke nestabilnosti u Crnoj Gori, borbi protiv dezinformacija i vanjskog uticaja i pokušaja da se Crna Gora vrati nazad u reformama.

Picula je pitao Borelja da li bi zajedničko posredovanje između EU i SAD, slično zajedničkoj medijaciji “Pržinski proces” u Sjevernoj Makedoniji, moglo biti opcija za Crnu Goru.

Borelj je kazao da se koordinacija sa SAD, sada svodi na borbu protiv dezinformacija, kao i da, za sada ne postoji zajednička medijacija.

“Možemo to da radimo zajedno sa SAD, zašto da ne, sa njima izuzetno dobro sarađujemo u dijalogu između Kosova i Srbije, vrlo efikasno, a isto tako je bilo i u slučaju Sjeverne Makedonije. To možemo da uradimo i u slučaju Crne Gore”, kazao je Picula.

Prema njegovim riječima, trenutno postoji rad na koordinaciji koja uključuje borbu protiv dezinformacija, ali ne postoji zajednička medijacija između SAD i EU.

“Još ne postoji, ali iskoristiću priliku da istaknem koliko je važna saradnja koju imamo u rješavanju problema između Kosova i Srbije”, kazao je Borelj.

Pržinski sporazum bio je politički dogovor između glavnih političkih partija u Sjevernoj Makedoniji uz posredovanje Evropske unije, kojim je okončana politička i institucionalna krizu u prvoj polovini 2015. godine.

On je predviđao učešće opozicione stranke SDSM u ministarstvima, prijevremenu ostavku premijera Nikole Gruevskog i prelaznu vladu koja bi zemlju dovela do parlamentarnh izbora.

