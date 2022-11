Borelj: EU neće odobriti paket finansijske podrške ukoliko se nastavi s blokadom institucija

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) neće odobriti paket finansijske podrške za energetiku Crnoj Gori ukoliko se nastavi s blokadom institucija, poručio je visoki predstavnik za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku EU, Žozep Borelj.

Borelj je danas razgovarao sa predsjednikom Milom Đukanovićem, koji u svojstvu lidera Demokratske partije socijalista učestvuje na kongresu Socijalističke internacionale, u Madridu.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Borelj je istakao da se do rješenja mora doći kroz dijalog i dogovor svih političkih subjekata.

“On je, pritom, jasno podvukao da EU neće odobriti paket finansijske podrške za energetiku Crnoj Gori ukoliko se nastavi s blokadom institucija i u najskorije vrijeme situacija ne normalizuje”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Đukanović detaljno upoznao Borelja s aktuelnim stanjem u Crnoj Gori i mogućim scenarijem za prevazilaženje krize funkcionalnosti institucija sistema.

