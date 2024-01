Bečić: Stabilnost ključna za uspješno sprovođenje reformi

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, nakon dugo vremena, ušla u institucionalnu i društveno-političku stabilnost, što je ključni osnov za uspješno sprovođenje reformi, kazao je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić u razgovoru sa njemačkim ambasadorom Peterom Feltenom.

Kako je saopšteno iz Vlade, Bečić i Felten su istakli da očekuju da će saradnja dvije države biti dodatno osnažena tokom mandata 44. Vlade.

Bečić je rekao da je ohrabren dosadašnjim radom nove vlasti koja je, kako je naveo, uprkos velikom broju naslijeđenih problema, već na početku mandata pokazala odlučnost u jačanju državnih institucija i ubrzanju evropskog puta.

On je podsjetio da je izabran sedmi sudija Ustavnog suda, kompletiran Sudski savjet i da je Centralna banka izvedena iz v.d. stanja izborom prve guvernerke u istoriji Crne Gore.

To su, kako je naglasio Bečić, ključni koraci ka uspostavljanju funkcionalnosti crnogorskih institucija bez koje ne može doći do suštinskih reformi.

On je dodao da očekuje da će uskoro biti izabran Vrhovni državni tužilac, što bi bio još jedan korak na polju institucionalne stabilizacije i napretka na evropskom putu.

Prema riječima Bečića, vrijeme je da crnogorsko društvo iza sebe ostavi ideološko-identitetske podjele i fokusira se na ekonomska, socijalna pitanja i vladavinu prava.

“Crna Gora je, nakon dugo vremena, ušla u institucionalnu i društveno-političku stabilnost, a to je ključmi osnov uspješnog sprovođenja reformi i ukupnog progresa”, rekao je Bečić.

On je istakao da je važno da država nastavi putem stabilnosti, odgovornosti, smirivanja tenzija i zajedničkog rada.

“A osnov za uspjeh je da se svako drži svojih nadležnosti, zakonskih ovlašćena, principa timskog rada i odgovornosti”, naglasio je Bečić.

Kako je rekao, borba protiv kriminala i korupcije je osnov opstanka i budućnosti crnogorskog društva, a kontinuirane pobjede u borbi sa mafijom su imperative.

“Zato u bezbjednosnom sektoru nema mjesta mafijaškim strukturama, trulim kompromisima i nedozvoljenim uticajima, jer niti će zaštićenih biti, niti će se sa državom više bilo ko igrati”, naveo je Bečić.

Felten je, kako je saopšteno, čestitao na postignutim rezultatima u prvim mjesecima rada nove Vlade i istakao da su spremni za pomoć i saradnju u oblasti bezbjednosti, kao i svim drugim oblastima koje su u nadležnosti Bečića.

On je ocijenio da su te oblasti ključne za budućnost i evropski put Crne Gore.

“Sastanak je zaključen uvjerenjem da će Njemačka nastaviti da podržava Crnu Goru kao prijateljsku zemlju, NATO partnera i buduću članicu Evropske unije u ostvarivanju zajedničkih ciljeva na evropskom i evroatlanskom putu”, navodi se u saopštenju.

