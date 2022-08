Bajden, Makron, Šolc i Džonson traže inspekciju nuklearke

Kijev, (MINA) – Američki predsjednik Džozef Biden, francuski Emanuel Makron, njemački kancelar Olaf Šolc i britanski premijer Boris Džonson pozvali su na vojnu suzdržanost oko nuklearne elektrane Zaporižja u Ukrajini, koju je okupirala Moskva, ponavljajući svoju podršku Kijevu.

U telefonskom razgovoru četvorica čelnika takođe su pozvali na “brzu posjetu” nuklearnoj lokaciji inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju, saopštila je Bijela kuća.

Nuklearnu elektranu Zaporižja zauzela je Rusija u martu, nedugo nakon što je izvršila invaziju na Ukrajinu 24. februara.

Ova elektrana, najveća u Evropi, više se puta našla na meti kritika posljednjih sedmica, što je izazvalo strahove od nuklearne katastrofe. Ukrajina i Rusija međusobno se optužuju za granatiranje elektrane.

U saopštenju koje je objavila Bijela kuća navodi se da su čelnici potvrdili kontinuiranu podršku naporima Ukrajine da se odbrani od ruske agresije.

“Takođe su razgovarali o situaciji u nuklearnoj elektrani Zaporižja, uključujući potrebu izbjegavanja vojnih operacija u blizini elektrane i važnost posjeta IAEA-e što je prije moguće kako bismo utvrdili stanje sigurnosnih sistema”, kaže se u saopštenju, prenosi Slobodna Evropa.

U nedjelju su istovremeno ruske snage gađale više lokacija u južnoj Ukrajini topničkom i raketnom vatrom 21. avgusta dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da bi Moskva mogla učiniti nešto posebno “okrutno” sljedećih dana dok Kijev obilježava 31 godinu nezavisnosti.

