Abazović: Vladavine prava ne može biti bez rodne ravnopravnosti

Podgorica, (MINA) – Vladavine prava ne može biti bez rodne ravnopravnosti, poručio je potpredsjednik Vlade Dritan Abazović, dodajući da jedino društvo jednakosti može biti društvo progresa.

On je na konferenciji za novinare, uoči početka Pravosudnog foruma “Rodna ravnopravnost i Zapadmi Balkan”, rekao da mu je drago da se danas govori na temu koja u Crnoj Gori i regionu ima veliki prostor za unapređenje, kako bi se pomoglo podizanju senzibiliteta.

“Moramo da se transformišemo na jedan ispravan način. Podrška Evropskog suda za ljudska prava nam je u tome neophodna”, kazao je on.

Prema riječima Abazovića, zaštita ljudskih prava na ovom prostoru nije uvijek na nivou.

“Ali to podrazumijeva obavezu više svih nosioca javnih funkcija i promotera univerzalnih vrijednosti, medijske zajednice, kako bi zajedno podstakli razvoj društva jednakosti. Bez vladavine prava nema ni ekonomskog progresa društva”, rekao je Abazović.

Iz kabineta potpredsjednika saopšteno je da se Abazović sastao sa predsjednikom Evropskog suda za ljudska u Strazburu, Robertom Spanom i komesarkom Savjeta Evrope za ljudska prava, Dunjom Mijatović.

Spano je naveo da Evropski sud daje puno značaja na dijalogu sa akterima u regionu, a naročito sa nosiocima pravosudnih funkcija.

“Prepoznajemo visok stepen poštovanja standarda Konvencije koje nadležni organi pokazuju u Crnoj Gori. Podrška Vlade u procesu jačanja rodne ravnopravnosti je od ključnog značaja”, rekao je Spano.

Abazović je naglasio da je počastvovan dolaskom delegacije Evropskog suda iz Strazbura na čelu sa Spanom, ističući da je prioriter crnogorske vlade jačanje vladavine prava.

“Rodna ravnopravnost se postiže aktivnim djelovanjem svih relevantnih društvenih faktora”, kazao je Abazović.

On je dodao da Crna Gora nastoji da u najvećoj mogućoj mjeri poštuje standarde koje je postavio Sud u Strazburu.

“Crnogorsko pravosuđe je dužno da odgovori izazovima savremenog doba”,rekao je Abazović na sastanku sa Spanom.

Navodi se da su sastanku prisustvovali zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, Valentina Pavličić, državni sekretar Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Bojan Božović i savjetnik potpredsjednika Vlade za pravna pitanja, Ivo Šoć.

