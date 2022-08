Abazović: Saradnja sa Italijom važna u borbi protiv mafije

Podgorica, (MINA) – Saradnja Crne Gore sa Italijom naročito je važna u borbi protiv mafije, kazao je premijer Dritan Abazović na sastanku sa novoimenovanom ambasadorkom Italije u Podgorici, Andreinom Marselom.

Abazović je, kako je saopšteno iz Vlade, ocijenio da su odnosi između Crne Gore i Italije prijateljski i sadržajni, zasnovani na kontinuiranom političkom dijalogu i saradnji u brojnim oblastima od zajedničkog interesa.

On je rekao da za Crnu Goru, proces evropskih integracija nema alternativu.

Prema riječima Abazovića, Vlada je čvrsto opredijeljena da istraje u reformskim aktivnostima, posebno u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kako bi na kvalitetan način završila proces pristupnih pregovora i bila naredna članica Evropske unije (EU).

“Abazović je istakao da saradnja i razmjena iskustava sa Italijom naročito važna u borbi protiv kriminala i visoke korupcije i da je ona intenzivirana od njegove prve zvanične posjete Italiji, tada u ulozi šefa bezbjednosnog sektora, kroz razmjenu iskustava raznih anti-mafija eksperata”, kaže se u saopštenju.

Marsela je, kako se navodi, izrazila saučešće zbog tragedije koja se desila na Cetinju, i prenijela poruku italijanske Vlade da Italija čvrsto stoji uz svoje prijatelje u teškim trenucima za cijelu državu.

Ona je naglasila da joj je zadovoljstvo i čast boraviti u Crnoj Gori, državi sa kojom Italija baštini prijateljske, partnerske i savezničke odnose.

Marsela je kazala da Italija želi da pomogne Crnoj Gori u procesu pristupanja EU, i da će nastaviti intenzivnu saradnju u oblasti ekonomije, kulture i turizma.

“Sastanak Abazovića sa Marselom bio je prilika za razmjenu mišljenja o aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori, Italiji i Evropi”, dodaje se u saopštenju.

