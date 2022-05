Zastoj u reformama ključni faktor za konstituisanje nove većine

Podgorica, (MINA) – Zastoj u reformama bio je ključni faktor za konstituisanje nove parlamentarne većine u Crnoj Gori, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Iz Skupštine je saopšteno da je Đurović danas razgovarala sa specijalnim predstavnikom za Jugoistočnu Evropu i potpredsjednikom Parlamentarne skupštine OEBS-a, Azajem Gulijevim.

Đurović je navela da je OEBS prepoznat kao važan strateški partner u učvršćivanju mira, demokratije i bezbjednosti u regionu.

Ona je, kako se navodi, istakla značajnu podršku u sprovođenju reformi i daljem jačanju demokratskog razvoja, unapređenju crnogorskog izbornog sistema i jačanju parlamentarnih kapaciteta.

„Đurović je naglasila da su za Crnu Goru veoma važni izvještaji posmatračkih misija OEBS/ODIHR-a i da su preporuke iz tih izvještaja svojevrsne smjernice za dalje unapređenje demokratije, vladavine prava i organizacije izbora u našoj zemlji“, kaže se u saopštenju.

Ona je, kako se navodi, pozdravila doprinos Misije OEBS-a u domenu jačanja Odbora za rodnu ravnopravnost, kao i na polju jačanja i izgradnje rodno senzitivnog budžetiranja, što je jedna od važnijih stvari za Skupštinu.

Đurović je kazala da su parlamentarni izbori 2020. godine protekli u demokratskoj atmosferi i da je mirna tranzicija vlasti bila dobar pokazatelj demokratskog sazrijevanja naše države.

„Predsjednica je navela da je ključan faktor za konstituisanje nove parlamentarne većine bio zastoj u reformama, pa je koncipiranje novih modaliteta saradnje bilo neophodno kako bi se dinamizirale reforme na putu ka Evropskoj uniji (EU)“, navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno, ona je upoznala sagovornike sa promjenama u tužilaštvu, navodeći da su određeni pomaci već vidljivi.

Đurović je istakla da postoje ograničeni kapaciteti u dijelu rada Ustavnog suda, kao i da je potrebno što skorije otvaranje dijaloga u vezi sa izborom novih članova Sudskog savjeta.

Ona je, kako su naveli iz Skupštine, istakla potrebu trajnog rješavanja pitanja VDT-a i SDT-a, u čemu će kvalitetan i širok politički dijalog biti od velikog značaja.

Đurović je navela da regionalna saradnja predstavlja važnu komponentu crnogorske spoljne politike, kao i da se kontinuirana privrženost razvoju dobrosusjedskih odnosa ogleda kroz aktivno učešće u regionalnim organizacijama i inicijativama.

„Na sastanku je bilo riječi i o pitanju Ukrajine i u tom dijelu ona je ocijenila da Crna Gora ima jasno usklađenu spoljnu politiku sa EU, te da će Skupština nastaviti da slijedi dosadašnji kurs“, kazali su iz Skupštine.

Đurović je istakla da će ratna dešavanja ostaviti posljedice na crnogorsku turističku sezonu, s obzirom da veliki broj naših turista dolazi upravo iz Ukrajine i Ruske Federacije.

Ona je dodala da se nada i da će se otvoriti nova turistička tržišta, te da će se jako partnerstvo sa EU efektuirati i kroz podršku promociji crnogorskog turizma.

Kako je saopšteno, Đurović je izrazila nadu da će OEBS nastaviti da pruža podršku Crnoj Gori u sprovođenju ključnih reformi.

„Ona je ponovila snažnu predanost Crne Gore otvorenom, inkluzivnom i konstruktivnom dijalogu sa svim akterima na nacionalnom i međunarodnom nivou i istakla da će država tome posvetiti punu pažnju“, kaže se u saopštenju.

Gulijev je naveo da je njegova posjeta regionu prilika da se direktno upozna sa aktuelnim političkim kontekstom u Crnoj Gori.

On je kazao da se Crna Gora nalazi u izazovnom trenutku i da je uvjeren da se kreće u dobrom smjeru.

„On je iskazao posebno interesovanje za pitanje reforme izbornog zakonodavstva, reformi u pravosuđu, borbe protiv kriminala i korupcije, kao i o mehanizmima pomoću kojih Misija OEBS-a u Crnoj Gori može doprinijeti sveukupnom političkom dijalogu“, dodaje se u saopštenju.

