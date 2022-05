Podgorica, (MINA) – Nova vlada ima šansu da popravi poljuljano povjerenje kod zapadnih saveznika, jasnim opredjeljenjem u odnosu na evroatlantski kurs države, kazao je profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu, Vesko Garčević.

On je za Radio Slobodna Evropa kazao da smatra da je to što Crna Gora nema ambasadore na važnim adresama, poput Vašingtona, loš znak za domaćina, ali i za reputaciju države.

“Ne možete govoriti o tome kako je Amerika vaš strateški partner, a nemate ambasadora u toj zemlji jer se ne možete dogovoriti ko bi to trebalo da bude”, rekao je Garčević.

To, kako je naveo, ukazuje da se partijski interesi stavljaju ispred strateških vanjsko-političkih interesa.

“Volio bih da vidim promjenu u tom pogledu, iako nijesam optimista”, kazao je Garčević.

Prema njegovim riječima, diplomatska mreže trebalo bi da bude depolitizovana.

“Imenovanje novih političkih kadrova na upražnjenja mjesta ambasadora bi bio znak nastavka stare prakse i kontinuteta prevlasti politike nad strukom”, naveo je Garčević.

On očekuje bolju kohabitaciju ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, nego što je imao njegov prethodnik Đorđe Radulović.

“To će pomoći da se odblokira proces imenovanja ambasadora. Ovo je manjinska vlada koja zavisi od podrške Demokratske partije socijalista, koja će pokušati da obezbijedi uticaj na imenovanja kroz parlament”, kazao je Gračević.

